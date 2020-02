Monat Mai 2020: Indianapolis wartet mit Neuerungen auf

Roger Penske und Co. machen Nägel mit Köpfen. Als neue Besitzer des Indianapolis Motor Speedway verpassen "The Captain" und seine Mitarbeiter dem altehrwürdigen 2,5-Meilen-Oval einen in mehrfacher Hinsicht neuen Anstrich. Der bezieht sich nicht allein auf die Optik, sondern umfasst auch Technik- und Marketingmaßnahmen.

So wird es beim diesjährigen Indy 500, das am 24. Mai über die Bühne gehen wird, einige Neuerungen geben. Für das Qualifying wird der Ladedruck der IndyCar-Turbomotoren von 1,4 auf 1,5 bar erhöht. Somit haben die Piloten bei der Zeitenjagd für die Startaufstellung rund 45 PS mehr in ihren 2,2-Liter-V6-Triebwerken zur Verfügung.

Das Plus an Motorleistung im Qualifying soll den Nachteil in Form des höheren Luftwiderstands durch den Aeroscreen wettmachen. Angepeilt werden Durchschnittsgeschwindigkeiten von 230 Meilen pro Stunde (370 km/h). 2019 fuhr Simon Pagenaud mit einem Vier-Runden-Schnitt von 229,992 Meilen pro Stunde auf die Pole.

Das Top-9-Shootout um die ersten drei Startreihen beim Indy 500 wird es auch in diesem Jahr am zweiten Qualifying-Tag geben. Neu ist hingegen, dass im Shootout um die letzte Startreihe nun wieder mehrere Versuche möglich sind. Denn das Last-Row-Shootout wird zeitlich auf 75 Minuten verlängert.

Somit kehrt das "Bumping" beim Indy 500 in seiner klassischen Form zurück - sofern mehr als 33 Autos auf der Meldeliste erscheinen werden. Die Idee von garantierten Indy-500-Startplätzen für IndyCar-Vollzeitteams hat man indes verworfen.

Fotostrecke: Die Autos der IndyCar-Saison 2020:

Fotostrecke Liste #1: Josef Newgarden, Team Penske, Chevrolet 1 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2017, 2019 #2: Scott McLaughlin, Team Penske, Chevrolet * 2 / 25 Foto: IndyCar Series * nur Indianapolis-GP #4: Charlie Kimball, A.J. Foyt Racing, Chevrolet 3 / 25 Foto: IndyCar Series #5: Patricio O'Ward, McLaren SP, Chevrolet 4 / 25 Foto: IndyCar Series #7: Oliver Askew, McLaren SP, Chevrolet 5 / 25 Foto: IndyCar Series Rookie 2020 #8: Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing, Honda 6 / 25 Foto: IndyCar Series #9: Scott Dixon, Chip Ganassi Racing, Honda 7 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2003, 2008, 2013, 2015, 2018 und Indy-500-Sieger 2008 #10: Felix Rosenqvist, Chip Ganassi Racing, Honda 8 / 25 Foto: IndyCar Series #12: Will Power, Team Penske, Chevrolet 9 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2014 und Indy-500-Sieger 2018 #14: Sebastien Bourdais, A.J. Foyt Racing, Chevrolet * 10 / 25 Foto: IndyCar Series * ChampCar-Champion 2004, 2005, 2006, 2007; teilt sich das Auto mit Tony Kanaan (IndyCar-Champion 2004 und Indy-500-Sieger 2013) und Dalton Kellett (Rookie 2020) #15: Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda 11 / 25 Foto: IndyCar Series #18: Santino Ferrucci, Dale Coyne Racing, Honda 12 / 25 Foto: IndyCar Series #20: Conor Daly, Ed Carpenter Racing, Chevrolet * 13 / 25 Foto: IndyCar Series * teilt sich das Auto mit Ed Carpenter #21: Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing, Chevrolet 14 / 25 Foto: IndyCar Series Rookie 2020 #22: Simon Pagenaud, Team Penske, Chevrolet 15 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2016 und Indy-500-Sieger 2019 #26: Zach Veach, Andretti Autosport, Honda 16 / 25 Foto: IndyCar Series #27: Alexander Rossi, Andretti Autosport, Honda 17 / 25 Foto: IndyCar Series Indy-500-Sieger 2016 #28: Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport, Honda 18 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2012 und Indy-500-Sieger 2014 #30: Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda 19 / 25 Foto: IndyCar Series Indy-500-Sieger 2017 #31: Felipe Nasr, Carlin, Chevrolet * 20 / 25 Foto: IndyCar Series * Rookie 2020; teilt sich das Auto mit Sergio Sette Camara (Rookie 2020) #55: Alex Palou, Dale Coyne Racing, Honda 21 / 25 Foto: IndyCar Series Rookie 2020 #59: Max Chilton, Carlin, Chevrolet * 22 / 25 Foto: IndyCar Series * teilt sich das Auto mit [noch nicht verkündet] #60: Jack Harvey, Meyer Shank Racing, Honda 23 / 25 Foto: IndyCar Series #88: Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport, Honda 24 / 25 Foto: IndyCar Series #98: Marco Andretti, Andretti Herta Autosport, Honda 25 / 25 Foto: IndyCar Series

Neben Ladedruck und Qualifying-Format legen Roger Penske und Co. auch beim Preisgeld nach. Insgesamt wird beim 104. Indy 500 am 24. Mai ein Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Das ist im Vergleich zu 2019 ein Anstieg um zwei Millionen. Nie war das Preisgeld für alle Indy-500-Teilnehmer zusammengerechnet höher.

Schon vorher, nämlich bis zum Grand Prix von Indianapolis am 9. Mai, wird der Indianapolis Motor Speedway in einigen Bereichen modernisiert. So wird etwa die Victory Lane umgebaut. Sie lässt sich künftig bis auf die Höhe des Siegerpodests nach oben fahren. Damit kommt den Sieger des Indianapolis-GP, des Indy 500 und auch des Brickyard 400 der NASCAR ab diesem Jahr noch mehr optische Bedeutung zu.

Für die Fans werden auf dem Gelände des Indianapolis Motor Speedway 30 zusätzliche Videowände aufgestellt, darunter eine 30x6 Meter große an der Pagoda Plaza, dem Treffpunkt hinter der Boxengasse. Die sieben schon jetzt im Infield platzierten Videowände werden um eine digitale Positionsanzeige erweitert. Weitere Modernisierungen am Speedway betreffen unter anderem das Handy-Netz (5G-Standard) sowie 125 Toiletten.

Die Victory Lane mit dem Siegerauto wird noch weiter angehoben Foto: LAT

Mit Bildmaterial von LAT.