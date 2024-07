Nach heftigen Crash in Iowa: Sting Ray Robb aus Krankenhaus entlassen

Dramatische Szenen spielten sich beim IndyCar-Rennen auf dem Iowa Speedway ab. In der letzten Runde kollidierten Sting Ray Robb und Alexander Rossi. Robbs Wagen flog in die Luft und überschlug sich, weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt. Der AJ-Foyt-Fahrer musste nach dem Rennen ins Krankenhaus gebracht werden, wurde aber inzwischen wieder entlassen.

Auch Kyle Kirkwood hatte Glück, denn Ed Carpenter wurde ebenfalls in die Luft geschleudert. Carpenters Reifen traf genau den Aeroscreen und hätte Kirkwoods Kopf getroffen, wäre da nicht der Cockpitschutz gewesen. Robb verließ mit Hilfe des medizinischen Personals sein Auto und zeigte den Fans an der Strecke den Daumen nach oben.

IndyCar gab schnell bekannt, dass Robb wach, bei Bewusstsein und in guter Verfassung" sei. Um Verletzungen auszuschließen, wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Team AJ Foyt hat sich bereits zu dem Unfall geäußert: "Nach weiteren Untersuchungen im Mercy One Des Moines Medical Center wurde Sting Ray aus dem Krankenhaus entlassen. Seine Familie und AJ Foyt danken dem Sicherheitspersonal und IndyCar für die hohen Sicherheitsstandards, die es ermöglicht haben, dass Sting Ray mit dem Leben davongekommen ist."

Doch wie war es zu dem Unfall gekommen? Rossi schien wenig Benzin an Bord zu haben, weshalb er in der Schlussphase Benzin sparen musste. Rossis Stratege Brian Barnhart bestätigte dies. "Wir wussten, wenn wir zu wenig Benzin hätten, würde es Probleme geben und er würde es nicht ins Ziel schaffen", sagte er.

"Also sagten wir ihm, er solle in den letzten vier Runden vom Gas gehen. Als er aus Kurve 2 kam, hatte er keinen Sprit mehr", so Barnhart. Robb sah das nicht kommen und fuhr auf den langsamen McLaren-Piloten auf, schoss in die Luft und überschlug sich.

Rossi hatte lange keine Ahnung, dass er zu wenig Sprit an Bord hatte. "Ich habe es erst vier Runden vor Schluss erfahren und war überrascht", sagte er. Kritik hagelte es von Kirkwood, der die Linienwahl des McLaren-Piloten kritisierte: "Ich verstehe nicht, warum er zu diesem Zeitpunkt noch auf der Linie war. Er hat sich verteidigt, so gut er konnte."

Allerdings fragt sich Kirkwood auch, warum Robb nicht einfach an Rossi vorbeigegangen ist. "Später im Rennen ist die Reaktionszeit etwas langsamer oder er ist zu schnell auf ihn aufgefahren. Es war ein schrecklicher Unfall." Dann musste Kirkwood auch noch warten, weil ihm Carpenters Reifen den Weg versperrte.

"Ich wollte einfach so schnell wie möglich aus dem Auto raus", sagte Kirkwood. "Wenn man es nicht unter Kontrolle hat, schnell aus dem Auto zu kommen, bekommt man schnell Platzangst. Es war verdammt heiß und ich wollte raus, aber am Ende war alles gut. Das Sicherheitspersonal hat mich beruhigt. Währenddessen wurde Robb zur Untersuchung abtransportiert.