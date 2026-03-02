Nach Schumacher-Kollision: Scharfe Kritik an Sting Ray Robb

Mick Schumacher äußerte sich nach seinem frühen Aus beim IndyCar-Saisonauftakt in St. Petersburg in Florida diplomatisch. Ganz anders sein ebenfalls von der übermütigen Bremsaktion von Sting Ray Robb aus dem Rennen gerissene Fahrerkollege Santino Ferrucci: Er geht mit dem 24-Jährigen hart ins Gericht.

"Wissen Sie, es ist irgendwie seltsam - wir sitzen alle zusammen und reden darüber auf der Fahrerbesprechung oder bei der Fahrerpräsentation: Lasst uns in der ersten Runde vorsichtig sein. Und jede Saison gibt es ein paar von uns, die das tun, und dann gibt es ein paar von uns, die einfach vergessen, wo die Bremszone ist. Also, nein, es ist wirklich eine Schande", so der Fahrer von A.J. Foyt Racing.

"Unser Auto war schnell und wir versuchen, die Jungs und das Auto ins Fernsehen zu bringen und unter die Top 10 zu fahren, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Da ist so etwas einfach schade", fährt er fort.

Schon während des Rennens hatte er sich kritisch über Robbs Aktion geäußert, das Interview bei FOX war aber aufgrund eines Mikrofon-Problems unvollständig. "Es ist ein Rennen über 100 Runden mit drei Stopps. Alle haben unterschiedliche Strategien. Da gibt es keinen Grund für solche Manöver in der ersten Runde", sagte er in den hörbaren Passagen des Interviews.

Robb erhielt eine Strafe für das Manöver, die aber sportlich keinen Großen Wert hatte, da er durch Reparaturen ohnehin fünf Runden verlor. Er beendete das Rennen als 21. und war damit Letzter von allen, die die Zielflagge sahen.

Mit Glaubensgeldern ins Cockpit

Sting Ray Robb gilt als Bezahlfahrer in der IndyCar-Serie. Seine Mitgift für die Saison 2026 wird auf bis zu neun Millionen US-Dollar geschätzt. Robb trat in seinen ersten Jahren unter anderem mit Unterstützung von Pray.com an, einer religiös geprägten Online-Plattform.

In seiner Juniorkarriere zeigte er ansprechende Leistungen: 2015 gewann er eine Kartmeisterschaft in den USA, 2020 wurde er Meister in der Indy Pro 2000 Meisterschaft (heute USF Pro 2000), der dritten Stufe auf der IndyCar-Leiter und damit am ehesten mit der Formel 3 vergleichbar.

Entsprechend waren die Indy Lights (heute Indy NXT) als Sprungbrett zu den IndyCars der nächste Karriereschritt. Robb wurde 2022 Vizemeister hinter Linus Lundqvist, der 2024 eine Saison bei Ganassi bei den IndyCars bestritt.

Robb gelang der Sprung ins Vollzeit-Cockpit bereits in der IndyCar-Saison 2023. In seinen drei Jahren, die er für Dale Coyne Racing, A.J. Foyt Racing und seit 2025 Juncos Hollinger Racing bestritt, blieben seine Leistungen bescheiden. Seine besten Ergebnisse sind bislang zwei neunte Plätze, in der Gesamtwertung belegte er die Plätze 23, 20 und 25.

Zu Beginn der Saison 2025 erhielt Robb einen Zweijahresvertrag bei Juncos Hollinger Racing, wurde aber für die Saison 2026 erst Anfang Dezember 2025 bestätigt. Nur Romain Grosjeans Verpflichtung bei Dale Coyne Racing wurde später verkündet. Die vergleichsweise späte Bestätigung nährte Spekulationen im Fahrerlager, dass sein Team durchaus nach Alternativen geschaut hat, ob ihn jemand aus dem Vertrag herauskauft.

Hämische Reaktionen von Fans

Sting Ray Robb wird auch beim amerikanischen Publikum kritisch gesehen. Nachdem Juncos Hollinger Racing frühzeitig für die Saison 2026 Rinus "VeeKay" van Kalmthout verpflichtet hatte, war klar, dass entweder Robb oder Publikumsliebling Conor Daly gehen musste. Letztlich entschied sich das Team, Daly fallen zu lassen.

Entsprechend wird Robb nach der Aktion in den sozialen Medien von IndyCar-Fans nicht geschont. Unter dem offiziellen Unfallvideo von IndyCar gibt es zahlreiche verhöhnende Kommentare.

"Die amerikanische Version von Lance Stroll", spottet ein User - wohl wissend, dass der Kanadier in der Formel 1 nicht unbedingt den besten Ruf genießt. Eine Antwort auf diesen Kommentar lautet: "So schlecht ist Lance auch wieder nicht." Von einem anderen User heißt es schlicht: "Stingray macht Stingray-Dinge."

Zumindest haben die Involvierten schnell Gelegenheit, den Unfall vergessen zu machen. Schon diesen Samstag (7. März) geht die IndyCar-Saison 2026 auf dem Phoenix Raceway weiter.