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IndyCar Arlington

Neue Startzeit für IndyCar-Rennen in Arlington mit Mick Schumacher

Sturmgefahr in Texas! - Neue Startzeit sorgt für Vorverlegung der IndyCar-Premiere auf dem Straßenkurs in Arlington - Mick Schumacher von Startplatz 17

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Bearbeitet:
Neue Startzeit für IndyCar-Rennen in Arlington mit Mick Schumacher

Der Grand Prix von Arlington startet eine Stunde früher als geplant

Foto: Penske Entertainment

Aufgrund einer sogenannten "Red Flag Warning" für das Tarrant County (Arlington/Texas) wird der dritte Lauf der IndyCar-Saison 2026 am heutigen Sonntag vorverlegt. Der Nationale Wetterdienst in Fort Worth gab die Warnung am Samstagmittag heraus, da eine gefährliche Kombination aus extremer Trockenheit und heftigen Sturmböen das Risiko für Flächenbrände massiv erhöht.

Um dem schlimmsten Wetterfenster am Nachmittag zu entgehen, hat die Rennleitung der IndyCar-Serie reagiert: Mick Schumacher und seine 24 Konkurrenten starten bereits um 17:07 Uhr MEZ (11:07 Uhr Ortszeit) in das Rennen - genau eine Stunde früher als ursprünglich im Zeitplan vorgesehen. (Alle Infos zum IndyCar-Rennen in Arlington)

Die Vorhersagen für den Rennsonntag sind untypisch heftig für den frühen März. Es werden konstante Winde von über 50 km/h erwartet, wobei einzelne Böen Spitzenwerte von bis zu 80 km/h erreichen können.

In Verbindung mit sommerlichen Temperaturen von 29 Grad Celsius ergibt sich daraus das Szenario der "Red Flag Warning". Für die Fahrer bedeutet dies nicht nur eine Gefahr durch umherfliegende Teile oder Sand auf der Fahrbahn, sondern auch Gefahr von Großbränden durch Funkenflug etwa bei Unfällen.

Die Warnung gilt bis 21 Uhr Ortszeit, weshalb eine Verschiebung des Rennens nach hinten ausgeschlossen war. Sollten die Winde während des Rennens eine kritische Marke überschreiten, droht sogar ein vorzeitiger Abbruch. (IndyCar-FAQ: 25 Fragen und Antworten zu Mick Schumachers Debüt)

Für Mick Schumacher ist die Ausgangslage beim ersten "Heimrennen" - die Ranch seiner Familie liegt nur knapp 100 Kilometer entfernt in Gordonville - schwierig. Der Pilot von Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) blieb im Qualifying in der ersten K.-o.-Runde hängen. Während er im Training am Samstagmorgen noch überzeugt hatte, fand er auf den weicheren, rot markierten Reifen im Qualifying nicht den nötigen Grip.

Die Premiere in Arlington sorgte bereits am Freitag für Schlagzeilen, als Schumacher und andere Piloten die extremen Bodenwellen kritisierten, die teilweise zu Fahrzeugschäden führten. Die Veranstalter reagierten prompt: In der Nacht von Freitag auf Samstag kamen schwere Diamantschleifer zum Einsatz, um die schlimmsten Wellen abzutragen.

Ganz vorne steht erstmals in seiner Karriere der Schwede Marcus Ericsson (Andretti-Honda). Der ehemalige F1-Pilot setzte sich in einem packenden Finale gegen Titelverteidiger Alex Palou (Ganassi-Honda) durch. Für Ericsson ist es die erste Poleposition in der IndyCar-Serie überhaupt. Das Rennen wird in Deutschland live auf Sky Sport F1 sowie bei Motorvision TV übertragen.

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