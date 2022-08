Neues Hauptquartier in Indiana: Andretti Global baut aus!

Audio-Player laden

Ein neues Hauptquartier soll Andretti Global, die Muttergesellschaft des Rennstall Andretti Autosport, neuen Aufschwung verpassen. Die neue Basis ist in Fishers im US-Bundesstaat Indiana geplant und soll in Zukunft als Heimat des Motorsports dienen. Die Grundfläche der geplanten Anlage beträgt satte 53.420 Quadratmeter.

Damit schafft Andretti in der Nähe des Indianapolis Motor Speedways, der nur 30 Autominuten entfernt liegt, bis 2026 500 neue Arbeitsstellen. Andretti Global nimmt für den Bau des Hauptquartiers insgesamt rund 200 Millionen Euro in die Hand, um vor Ort die Programme in der IndyCar-, IndyLights- und IMSA-Serie zu organisieren. Auch zukünftige Rennsport-Programme sollen in Fishers ihr Zuhause finden. Die Entwicklungsabteilung bekommt ebenfalls ein neues Gebäude.

Auch Fans des Teams kommen auf ihre Kosten, da ein Museum und ein Kino in die Anlage integriert werden sollen. Baubeginn ist im Herbst 2022 geplant, die Eröffnung soll im Jahr 2025 erfolgen. Außerdem darf sich das Unternehmen, sollte es grünes Licht geben, auf Subventionen aus der regionalen Politik freuen.

Geschäftsführer Michael Andretti ist stolz, in eine "geschichtsträchtige Region für den Motorsport" zu ziehen. Seine Pläne, das Rennteam weiter auszubauen, kommen sowohl in Indiana als auch in Fishers gut an, weshalb sich der Rennstall auf eine Menge Unterstützung aus der Politik freuen darf. Immerhin schafft Andretti neue Arbeitsplätze und stärkt den Motorsport-Wirtschaftszweig in Indiana.

