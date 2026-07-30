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IndyCar

Neues IndyCar-Chassis: Fahrer und Termin für erste Testfahrten fix

Zwei Tage nach Präsentation der ersten Renderings des Dallara IR-28 für die IndyCar-Saisons ab 2028 stehen nun auch Termin und Fahrer für den Shakedown fest

Mario Fritzsche
Veröffentlicht:
Neues IndyCar-Chassis: Fahrer und Termin für erste Testfahrten fix

Der Dallara IR-28 für die Zeit ab 2028 geht am Wochenende erstmals auf die Strecke

Foto: Penske Entertainment

Jahrelang hat man sich bedeckt gehalten, jetzt geht es Schlag auf Schlag: Nachdem die IndyCar-Serie am Dienstag dieser Woche die ersten Bilder vom zukünftigen Einheitsauto, dem Dallara IR-28, veröffentlicht hat, schiebt man nun die Bestätigungen für Ort und Teilnehmer für die ersten Testfahrten des neuen Autos nach.

Alex Palou, seines Zeichens viermaliger und amtierender IndyCar-Champion, und Alexander Rossi, seines Zeichens Indy-500-Sieger von 2016, werden bereits an diesem Wochenende (1./2. August 2026) zwei Tage lang auf dem Rundkurs im Infield des Indianapolis Motor Speedway mit dem Dallara IR-28 ausrücken.

Es handelt sich bei diesem ersten Test um alles andere als einen Performance-Test, sondern um einen reinen Shakedown, um die grundsätzliche Funktionsweise der Neukonstruktion von Dallara zu überprüfen. Die IndyCar-Abteilung von Dallara, wo die Einheitsautos für die IndyCar-Serie seit über 20 Jahren produziert werden, befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Indianapolis Motor Speedway.

Nicht zuletzt aus diesem Grund hat man den Indianapolis-Rundkurs als diejenige Strecke für den Shakedown des IR-28 auserkoren. Im weiteren Verlauf des Testprogramms für das neue Auto soll dann auch in Sebring (Florida) und auf anderen Strecken getestet werden. Auch das Oval des Indianapolis Motor Speedway ist als Ort für Testfahrten bereits fest vorgesehen. Dieser erste Ovaltest wird am Wochenende aber noch nicht stattfinden.

Dallara IR-28 für die IndyCar-Saison 2028

So sieht die Rundkurs-Version des IR-28 aus, wie sie am Wochenende getestet wird

Foto: Penske Entertainment

Rossi wird den Dallara IR-28 auf dem Indianapolis-Rundkurs in der Rundkurs-Version als Erster fahren, und zwar am Samstag (1. August). Palou wird für den Sonntag (2. August) übernehmen. Die Fahrerwahl wurde dahingehend getroffen, dass einer der aktuellen Stammfahrer aus dem Aufgebot von Chevrolet und einer aus dem Aufgebot von Honda auserkoren wurde, um beim Shakedown im Auto zu sitzen.

Rossi und Palou werden am Wochenende ein und dasselbe Auto fahren. Dieses wird einen der ab 2028 eingesetzten 2,4-Liter-V6-Motoren im Heck haben, allerdings eine Basis-Version, die von Ilmor kommt. Die ersten herstellerspezifischen Testfahrten mit dem IR-28 werden zu einem späteren Zeitpunkt im umfangreichen Testprogramm des IR-28 beginnen.

Der Dallara IR-28 ist das erste neue IndyCar-Chassis seit 2012. Damals gab der Dallara DW12 sein Debüt und dieses Auto ist, nach mehreren Anpassungen über die Jahre - Aerodynamik, Aeroscreen, Hybrid - noch heute im Einsatz. Die kommende IndyCar-Saison 2027 wird die letzte für den DW12 sein, bevor der IR-28 ab dem Auftaktrennen der Saison 2028 das neue Einheitsauto für alle IndyCar-Teams sein wird.

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