Neues IndyCar-Stadtrennen: Dallas ab 2026 im Kalender

Seit der Texas Motor Speedway in Fort Worth nicht mehr Bestandteil des Rennkalenders der IndyCar-Serie ist, macht die US-Formelrennserie einen Bogen um den Bundesstaat Texas. Das wird sich zur Saison 2026 ändern. Für eben diese übernächste IndyCar-Saison wurde am Montag ein Vertrag über die Ausrichtung eines Stadtrennens in Dallas bekanntgegeben.

Gefahren werden soll in Dallas künftig auf einem brandneuen Stadtkurs, der im Vorort Arlington auf dem Gelände rund um das AT&T Stadium des Football-Teams Dallas Cowboys und um das Globe Life Field des Baseball-Teams Texas Rangers angelegt wird.

Der Kurs wird 14 Kurven aufweisen und 4,4 Kilometer lang sein. Es wird der zweitlängste Stadtkurs der IndyCar-Geschichte, übertroffen einzig von Surfers Paradise (Australien), wo von 1991 bis 2008 gefahren wurde.

"Dank einer wirklich bemerkenswerten und innovativen Partnerschaft werden wir das nächste globale Rennsportspektakel aufbauen", sagt Roger Penske, Vorsitzender der Penske Entertainment Corporation, dem Besitzer der IndyCar-Serie.

IndyCar-Stadtkurs in Dallas ab 2026 (Computergrafik) Foto: Penske Entertainment

Mit "wirklich bemerkenswerter und innovativer Partnerschaft" meint Penske die beschlossene Zusammenarbeit mit den Eigentümern der Dallas Cowboys sowie der Texas Rangers, um auf dem Gelände ihrer Stadionkomplexe ein Rennen austragen zu können. Ausgerichtet wird das Dallas-Rennen, dessen Debüt für den Monat März 2026 vorgesehen ist, vom Promoter REV Entertainment.

"Alle Beteiligten sind fest entschlossen, der Stadt Arlington ein unglaubliches und einzigartiges Event-Wochenende zu bieten, welches von den Stars der IndyCar-Serie getragen wird. Wir sind den Cowboys, den Rangers und REV Entertainment dankbar, dass sie diese Partnerschaft mit uns eingegangen sind", so Penske.

Neues Kapitel in der IndyCar-Geschichte in Texas

In der modernen IndyCar-Geschichte, die mit ihren unterschiedlichen Verbänden (USAC, CART, IRL, ChampCar, IndyCar) seit 1956 geschrieben wird, wird der neue Stadtkurs in Dallas die insgesamt sechste Rennstrecke im US-Bundesstaat Texas sein.

Los ging es im "Lone Star State" im Jahr 1973 auf dem Texas World Speedway in College Station (zwischen Austin und Houston). Das dortige Zwei-Meilen-Oval wurde bis 1979 für IndyCar-Rennen benutzt, ist als damalige NASCAR-Strecke aber besser bekannt. Heutzutage ist der Texas World Speedway nicht mehr befahrbar.

Der Texas Motor Speedway war von 1997 bis 2023 im Kalender, seither nicht mehr Foto: Motorsport Images

Nach einer langen Pause gab es beginnend mit dem Jahr 1997 mit dem damals brandneuen Texas Motor Speedway in Fort Worth eine neue Anlaufstelle für IndyCar-Rennen in Texas. Auf dem unweit von Dallas gelegenen 1,5-Meilen-Oval fuhr zunächst die Indy Racing League (IRL) bis einschließlich 2007.

Von 2008 bis 2023 war der Texas Motor Speedway dann auch Bestandteil des Kalenders der wiedervereinten IndyCar-Serie. In der zurückliegenden Saison 2024 war er das aber nicht mehr. Und auch im IndyCar-Kalender 2025 sucht man den Texas Motor Speedway vergeblich.

In Dowtown Houston wurde 1998-2001 und auf anderem Kurs 2006-2014 gefahren Foto: Motorsport Images

Abgesehen davon trug die CART-Serie im US-Bundesstaat Texas im Jahr 1998 erstmals ein Rennen auf einem Stadtkurs in Houston aus. Dieser Kurs mit fast ausschließlich 90-Grad-Kurven war im Bereich des Convention Center angelegt und wurde bis einschließlich 2001 viermal befahren. Nach ein paar Jahren Pause zog das Houston-Rennen auf einen flüssiger zu fahrenden Stadtkurs um.

Der zweite Houston-Stadtkurs befand sich etwas weiter südlich auf dem Gelände des Reliant Park und wurde in den Jahren 2006 und 2007 von der ChampCar-Serie sowie in den Jahren 2013 und 2014 von der heutigen IndyCar-Serie genutzt. Und im Jahr 2019 schließlich gab es als bislang letzte neue Texas-Station ein IndyCar-Rennen auf dem Circuit of The Americas (COTA) bei Austin.

Nicht das erste Stadtrennen in Dallas

Der neue Stadtkurs in Dallas, der örtlich genau zwischen Fort Worth und Downtown Dallas gelegen sein wird, wird als die insgesamt sechste IndyCar-Strecke in Texas also der dritte Stadtkurs sein.

Vollkommen unabhängig davon gab es auch im Formel-1-Kalender schon einmal einen Stadtkurs in Dallas. In diesem Fall war es das Jahr 1984, als auf einem schwierigen Layout im State Fair Park gefahren wurde. Der Dallas-Grand-Prix ging als Hitzerennen in die Geschichte ein, in dessen Verlauf sowohl der Streckenbelag als auch so mancher Rennfahrer kollabierte.

Legendär ist die Szene, wie der spätere Formel-1-Weltmeister und auch spätere IndyCar-Champion Nigel Mansell damals in Dallas 1984 seinen Lotus-Renault ins Ziel schieben wollte, dabei aber vor Erschöpfung zusammenbrach. Gewonnen wurde der einzige Dallas-Grand-Prix der Geschichte von Williams-Pilot Keke Rosberg.