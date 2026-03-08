Oval-Premiere von Mick Schumacher: Zwischen Quali-Gala und Boxen-Drama

Es war die erste echte Bewährungsprobe für Mick Schumacher auf einem Oval - und sie glich einer emotionalen Achterbahnfahrt in der Wüste von Arizona. Nach dem bitteren Ausfall beim Saisonauftakt in St. Petersburg zeigte der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher in Phoenix eine fahrerische Glanzleistung im Qualifying, die durch ein technisches Fiasko in der Boxengasse im Rennen unbelohnt blieb.

Schon am Freitag sorgte Schumacher für Staunen im Fahrerlager. Da er nach dem frühen Aus in Florida in der Meisterschaftswertung ganz hinten lag, musste er als allererster Fahrer in das Einzelzeitfahren gehen - unter normalen Umständen ein massiver Nachteil, da die Strecke noch wenig Grip bietet.

Doch Schumacher brannte einen Schnitt von 173,667 Meilen pro Stunde (ca. 279,5 km/h) in den Asphalt, der fast 20 Minuten lang als Richtwert hielt. Erst sein erfahrener Teamkollege Graham Rahal und das Penske-Duo David Malukas und Josef Newgarden konnten ihn noch abfangen. Startplatz vier bei der Oval-Premiere - das nötigte selbst den Superstars Respekt ab. Newgarden, zweifacher IndyCar-Champion und späterer Rennsieger, bezeichnete Schumachers Leistung schlichtweg als "schockierend gut".

Wenn der Schlagschrauber die Hoffnung raubt

Im Rennen am Samstag schien zunächst alles nach Plan zu laufen. Schumacher hielt sich in der Anfangsphase schadlos und verteidigte seine Position in den Top 5. "Ich war überrascht, wie hektisch es da draußen zugeht", gab Schumacher nach dem Rennen zu. "Die Autos kommen verdammt schnell an, und wenn einer kommt, ziehen die Jungs direkt mit durch."

Doch die Hoffnungen auf ein Top-Resultat zerschellten beim ersten Boxenstopp. Ein Defekt am vorderen Schlagschrauber verhinderte einen schnellen Reifenwechsel. "Das hat uns im Grunde eine Runde gekostet", bilanzierte Schumacher ernüchtert. Er fand sich am Ende des Feldes wieder und konnte die verlorene Runde nicht mehr zurückgewinnen.

Lernprozess in der "Dirty Air"

Statt um das Podest zu kämpfen, wurde der Rest des Rennens für den 26-Jährigen zu einer intensiven Testfahrt unter Realbedingungen. Schumacher beendete das Rennen schließlich auf Rang 18, eine Runde hinter Sieger Newgarden.

Trotz des frustrierenden Ergebnisses blickt Schumacher auf die positiven Aspekte. Vor allem über den Reifenverschleiß bei Ovalrennen habe er eine Menge gelernt. "Es war ein gutes Verständnis für die gesamte Situation. Man muss verstehen, in welche Richtung der Verschleiß geht. Zu einem gewissen Zeitpunkt waren die Vorderreifen schwächer, manchmal das Heck."

Der Fahrspaß hielt sich aufgrund der Umstände jedoch in Grenzen: "Spaß bedeutet, vorne mitzufahren und überholen zu können. Das habe ich diesmal nicht so sehr gespürt, weil sich das Auto etwas unruhig anfühlte", so Schumacher.

Fazit: Der Speed ist da, das Glück noch nicht

Das Wochenende in Phoenix hat zwei Dinge deutlich gemacht: Schumacher hat das Talent, auch auf den in Europa so fremden Ovalen ganz vorne mitzumischen. Die Qualifikations-Leistung war kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat einer "seidig weichen" Fußarbeit, die Teamkollege Graham Rahal bereits neidlos anerkannte.

Damit der Knoten jedoch platzt, muss RLL die operativen Fehler in der Box abstellen. Der Speed für Podestplätze ist im Honda mit der Startnummer 47 definitiv vorhanden. Die nächste Chance auf Wiedergutmachung bietet sich bereits am 15. März in den Straßenschluchten von Arlington.