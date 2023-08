Palou an der Spitze enteilt: Newgarden sieht Penske in der Pflicht

80 Punkte trennen IndyCar-Spitzenreiter Alex Palou und seinen engsten Verfolger Josef Newgarden fünf Rennen vor dem Ende der Saison 2023. Newgarden gewann zuletzt beide Ovalrennen in Iowa und machte damit ordentlich Punkte auf den führenden Spanier gut. Doch um den Ganassi-Piloten wirklich einholen zu können, fordert der US-Amerikaner von seinem Team Penske eine Steigerung, denn der Rückstand ist in der entscheidenden Phase der Saison gigantisch.

Newgarden hat sich als Ovalspezialist erwiesen und bisher alle Rennen auf den Speedways gewonnen - darunter auch das legendäre Indy 500. Doch diese vier Siege reichen nicht aus, um mit Palou mitzuhalten, der ebenfalls vier Siege auf dem Konto hat, aber deutlich konstanter unterwegs war als sein erster Verfolger. Palou beendete jedes Rennen in den Top 10 und leistete sich keinen einzigen Ausrutscher.

Ganz anders Penske-Pilot Newgarden, der bereits dreimal außerhalb der Top 10 ins Ziel kam. Deshalb braucht der 32-Jährige jetzt viel Glück, um Palou noch vom Thron zu stoßen. "Wir hatten bisher einfach nicht die Konstanz im Team, die es braucht", analysiert er. "Wenn man sich alle Streckentypen anschaut, ist die Streuung einfach zu groß."

Auf den Ovalen hat Penske einen riesigen Vorsprung auf die Konkurrenz, aber es gibt nur noch ein weiteres Rennen dieser Art in Madison, weshalb Penske unbedingt auch auf den Rund- und Straßenkursen die Wende schaffen muss. Der einzige Fahrer aus dem Team von Roger Penske, der bisher ein Rennen auf einem Rundkurs gewinnen konnte, ist Scott McLaughlin in Alabama. Will Power ist noch sieglos, während Newgarden auf den Ovalen alles abgeräumt hat.

"Wir müssen besser werden", fordert Newgarden von seinem Team. "Daran gibt es keinen Zweifel. Alex und sein Team sind in einer guten Position, denn sie haben das bislang konstanteste Programm aufgebaut. Wir müssen auf dieses Niveau kommen und es dann umsetzen. Man weiß nie, was passiert. Wenn wir am Ende der Saison eine perfekte Phase erwischen, ist vielleicht noch alles möglich."

Während Newgarden und sein Team Penske alles daran setzen werden, Palou noch zu schlagen, geht der Spanier mit viel Selbstvertrauen in das nächste Rennen in Nashville. Der IndyCar-Champion von 2021 sagt: "Iowa war nicht unser bestes Rennwochenende, aber wir haben es immerhin aufs Podium geschafft [Platz drei am Sonntag]. Wir haben uns Schritt für Schritt verbessert und jetzt freue ich mich auf Nashville."

Der 3,5 Kilometer lange Straßenkurs liegt dem Spanier, der 2021 Siebter und 2022 Dritter in Tennessee wurde. "Es wird schwierig, aber Ganassi hat dort in beiden Jahren gewonnen [2021 mit Marcus Ericsson, 2022 mit McLaughlin]. Wir hoffen auf den dritten Sieg in Folge. Wir haben die Pace und es geht darum, am Sonntag zu überleben, um in die Victory Lane zu kommen."

