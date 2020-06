Penske: 1.000-PS-Geniestreich bei Indy 500 1994 war mein größter Sieg

1972: Mark Donohue holt ersten Indy-Sieg für Penske 1 / 6 Foto: IndyCar Series "Gary Bettenhausen führte dieses Rennen für uns an, fiel aber leider aufgrund eines Lecks im Kühlsystem aus. Mark gewann das Rennen. Wir hatten unserem Sponsor Sunoco geschworen, dass wir Indy spätestens im dritten Anlauf gewinnen würden. Tatsächlich schafften wir es im vierten Anlauf, aber es war ein großer Tag für uns."

1979: Rick Mears mit erstem Indy-Sieg für ein Penske-Chassis 2 / 6 Foto: Indianapolis Motor Speedway "Rick fuhr bei den ersten Rennen der Saison den PC7, entschied sich für Indy aber für den PC6 aus dem Vorjahr. Rick fuhr mit dem älteren Auto auf die Pole, aber Bobby (Teamkollege Bobby Unser; Anm. d. Red.) führte das Rennen lange an, während Rick dahinter auf seine Chance lauerte. Als Bobby ein Problem mit dem Getriebe bekam, fuhr Rick auf und davon und zum Sieg."

1994: Al Unser Jr. siegt mit dem Stock-Block-Motor von Mercedes 3 / 6 Foto: Indianapolis Motor Speedway "Ich fragte bei Ilmor, wo es eine enge Verbindung zu Mercedes gab, ob wir nicht in Indy einen Stock-Block-Motor einsetzen könnten. Es war ein Handschlag-Deal. Einen Vertrag gab es nicht, denn wir wollten das Ganze vertraulich lassen. Die ersten Meilen mit diesem Motor fuhr Paul Tracy bei Eiseskälte in einem Skianzug in Nazareth. Bis zum Carb-Day in Indy fuhren wir noch Standfestigkeitstests auf dem Michigan Speedway. Tracy hatte am Renntag ein Problem mit dem Turbo, aber die anderen beiden Autos liefen tadellos. Emerson (Fittipaldi; Anm. d. Red.) hatte seinen Unfall, aber Al Jr. gewann. Eine Woche später wurde der Ladedruck für diese Art Motoren reduziert, was quasi einem Verbot gleichkam. Das ist das Problem: Bist du zu erfolgreich, ziehen sie dich raus! Aus Business-Sicht war es wahrscheinlich unser wichtigster Sieg."

2001: Helio Castroneves gewinnt nach sechs Jahren Penske-Pause 4 / 6 Foto: indyracing.com photo by Ron McQueeney "Tim (Penske-Teampräsident Tim Cindric; Anm. d. Red.) und ich waren uns einig, dass in der CART-Serie nicht die Richtung eingeschlagen würde, die wir uns vorstellten. Das Indy 500 bedeutete uns einfach zu viel, um ständig fernzubleiben. Wir fuhren nach wie vor in der CART-Serie, wo Gil de Ferran für uns 2000 und 2001 den Titel gewann. In Vorbereitung auf Indy fuhren wir das IRL-Rennen in Phoenix. Dort fuhr uns Sam Hornish Jr. um die Ohren. Als wir hörten, wie er sich über Funk mit seinem Panther-Teamchef John Barnes über uns unterhielt, waren wir noch entschlossener, sie in Indy zu schlagen! Letztlich war es in großartiger Tag für uns, denn Helio und Gil fuhren einen Doppelerfolg ein. Dann gewann Helio 2002 noch einmal und Gil siegte 2003. Es war ein guter Lauf."

2006: Sam Hornish Jr. siegt auf letzten Metern gegen Marco Andretti 5 / 6 "Das war wohl eine der eindrucksvollsten Vorstellungen überhaupt eines unserer Fahrer in Indy. Sam kassierte bei einem Boxenstopp eine Strafe und lag deshalb fast eine komplette Runde hinter der Spitze. Wir mussten taktieren. Mit abgefahrenen Reifen fuhr Sam monstermäßig durch das Feld. Er überholte Michael (Andretti; Anm. d. Red.) und legte sich dann Marco zurecht. In der vorletzten Runde machte Marco clever zu, aber in der letzten Runde fing Sam ihn auf dem Weg zur Ziellinie noch ab. Das war sehr aufregend und etwas, was ich nie vergessen werde. Von dort, wo wir standen, konnten wir gar nicht sehen, wer gewonnen hat. Jemand musste es uns sagen. So knapp war es."