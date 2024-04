Penske-Skandal: Auch Zak Brown hält Erklärungen für billige Ausreden

Der CEO von McLaren Racing, Zak Brown, sagt, er sei "enttäuscht über die zahlreichen Ausreden" von Penske im Zusammenhang mit dem IndyCar-Skandal von Saint Petersburg.

Die IndyCar-Funktionäre disqualifizierten den Sieger des Rennens von Saint Petersburg, Josef Newgarden, und den drittplatzierten Scott McLaughlin, weil sie beim Saisonauftakt illegal Push-to-Pass verwendet hatten. Dies geschah, nachdem eine Zeile des Software-Codes während der Hybrid-Tests geändert und fälschlicherweise im Rennmodus verwendet worden war, als die Saison 2024 begann.

Teamkollege Will Power, der das System zwar nicht illegal nutzte, dies aber hätte tun können, wurden 10 Punkte abgezogen. Alle Fahrer wurden zudem mit einer Geldstrafe von jeweils 25.000 Dollar belegt und verloren ihr Preisgeld.

In einer emotionsgeladenen Pressekonferenz im Barber Motorsports Park verriet Newgarden, dass er dachte, die Regeln hätten sich geändert, um die Verwendung des Systems bei Starts und Restarts zu erlauben. McLaughlin und Power stellten klar, dass sie diesem Irrtum nicht aufgesessen sind. (Colton Herta: Newgarden-Show ist "Bullshit")

Am Rande des Formel-E-Rennens in Monaco äußert sich Brown, der das Arrow-McLaren-Team leitet, dessen Fahrer Pato O'Ward den Rennsieg erbte. Er zeigt sich zufrieden mit der Art und Weise, wie die IndyCar-Offiziellen mit der Situation umgegangen sind, da Teamgründer Roger Penske auch Eigentümer der IndyCar-Serie ist.

"Ich bin damit zufrieden, aber am Ende enttäuscht von den verschiedenen Ausreden oder Erklärungen, die das Team und die Fahrer abgegeben haben, denn sie ergeben nicht viel Sinn", sagt Brown. "Ich denke, dass Champions genau wissen, wie die Regeln lauten. Sie wissen genau, was sie im Auto haben."

"Ein Team dieses Kalibers, das sich ein solches Versäumnis leistet, erscheint mir nicht richtig. Das Team und die Fahrer sind zu gut, um zu sagen, wir kannten die Regeln nicht, wir wussten nicht, dass es sie gibt, es war ein Versehen... Nichts davon ist meiner Meinung nach stichhaltig. Wenn so etwas passiert, muss man es einfach zugeben."

Frage der Fragen: Wie konnte das übersehen werden?

Er ist zwar zufrieden mit der Art und Weise, wie die IndyCar ihre Untersuchung durchgeführt hat. Die Manipulation wurde erst im Warm-up am vergangenen Sonntag in Long Beach entdeckt. Dennoch hofft Brown, dass die Untersuchung mehr Licht auf den Zeitpunkt des Push-to-Pass-Einsatzes werfen wird, um eine Wiederholung in Zukunft zu vermeiden.

"Ich denke, die Serie hat gezeigt, dass sie aufrichtig ist", fügt er hinzu. "Sie haben herausgefunden, dass es ein Problem gegeben hat, und sich schnell darum gekümmert. Ich denke, sie haben ihre Integrität bewiesen, weil sie den Mann bestraft haben, dem die Serie gehört."

"Allerdings hätte ich gerne gewusst, wie wir alle übersehen konnte, dass Push-to-Pass benutzt wurde, und in Zukunft verhindern können, dass es verwendet wird, wenn es nicht der Fall sein sollte. Welche Technologie oder Daten oder Stewards brauchen wir also?

"Wenn das DRS [in der Formel 1] eingesetzt wird, ist es sichtbarer und alle würden sich fragen, was da los ist. Ich würde also gerne verstehen, wie es übersehen wurde, und sichergehen, dass man sich in Zukunft die richtigen Informationen ansieht. Ich denke, dass es bei einem Restart etwas schwieriger ist, weil so viele Dinge gleichzeitig passieren. Aber alle haben Onboard-Kameras. Man kann sehen, dass der Knopf gedrückt wird."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.