Power will sich vom Vertragspoker nicht ablenken lassen

Seit 2009 startet Will Power für das Team von Roger Penske in der IndyCar-Serie. Im Jahr 2014 gipfelte die langjährige Zusammenarbeit im Meisterschaftssieg. Im Jahr 2021 möchte der 40-Jährige wieder an der Spitze angreifen, doch er muss sich auch zeitgleich um seine Zukunft kümmern. Vom Vertragspoker möchte sich der Australier nicht ablenken lassen.

Auf die Frage, ob die Situation seine Einstellung für die kommende Saison verändere, antwortet er: "Nein, tut sie nicht. Ich werde genauso weitermachen wie vorher. Ich gebe zu jedem Zeitpunkt alles. Ich möchte unbedingt gewinnen. In mir brennt noch immer das Feuer. Ich werde das machen, was ich immer mache: mein Bestes geben!"

Power kam im Jahr 2009 zu Penske und hat bisher zwölf Vollzeit- sowie eine Teilzeitsaison für das Team bestritten. Vergangenes Jahr kam er auf dem fünften Gesamtplatz ins Ziel. Er holte zwei Siege und fünf Pole-Positions, fiel aber auch immer wieder mit Fahrfehlern auf. Die möchte er abstellen, doch zeitgleich um seine Zukunft verhandeln zu müssen, könnte ein wichtiger Faktor werden.

Will Power will in der Saison 2021 an der Spitze angreifen Foto: IndyCar Series

