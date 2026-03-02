Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

IndyCar

Rechtsstreit beendet: McLaren und Ganassi erzielen Einigung um Alex Palou

Ein jahrelanger Rechtsstreit ist noch vor dem IndyCar-Auftakt in St. Petersburg zu Ende gegangen - McLaren und Ganassi einigen sich in der Causa Alex Palou

Heiko Stritzke Edward Hardy
Bearbeitet:
Rechtsstreit beendet: McLaren und Ganassi erzielen Einigung um Alex Palou

Alex Palou darf die IndyCar-Serie weiter für Ganassi dominieren

Foto: Penske Entertainment

Der langwierige juristische Konflikt zwischen McLaren und Chip Ganassi Racing um den mehrmaligen IndyCar-Champion Alex Palou ist offiziell beigelegt. Nachdem der High Court in London bereits zu Beginn des Jahres zugunsten von McLaren entschieden hatte, verkündeten beide Parteien nun eine endgültige Einigung.

Im Januar war Palou dazu verurteilt worden, eine Entschädigung von über zwölf Millionen US-Dollar an McLaren zu zahlen. Vorausgegangen war ein fünf-wöchiger Prozess im vergangenen Jahr. Ursprünglich hatte der britische Rennstall rund 20 Millionen US-Dollar gefordert, nachdem Palou einen bereits unterzeichneten Vertrag für die Saison 2024 gebrochen hatte.

Der Streit nahm seinen Lauf, als sowohl McLaren als auch Ganassi Ansprüche auf die Dienste des Spaniers für die Saison 2023 anmeldeten. Man einigte sich zunächst darauf, dass Palou bei Ganassi bleibt, parallel aber als Testfahrer für das Formel-1-Team von McLaren agiert, bevor er 2024 fest in das IndyCar-Aufgebot von McLaren wechseln sollte.

Doch der 28-Jährige entschied sich völlig überraschend für einen Verbleib bei Ganassi. Er begründete dies mit fehlendem Vertrauen in die Aussicht auf ein Formel-1-Cockpit bei McLaren. Das Team von Zak Brown reagierte mit der Klage, um Verluste bei Sponsoreneinnahmen, Preisgeldern und Rückforderungen von Fahrergehältern geltend zu machen.

McLaren-CEO Zak Brown zeigt sich erleichtert über den Abschluss des Falls: "Ich bin sehr froh, dass wir eine endgültige Einigung mit Ganassi erzielt haben. Ich möchte dem [juristischen] Team danken, das Monat für Monat an diesem Fall gearbeitet hat. Jetzt können wir uns wieder auf den sportlichen Wettbewerb und eine spannende IndyCar-Saison konzentrieren."

Palou zeigt Reue: "Wurde falsch beraten"

Während des Prozesses hatte Palou behauptet, Brown habe ihm Hoffnungen auf ein Formel-1-Stammcockpit für 2024 gemacht und suggeriert, dass die Verpflichtung von Oscar Piastri seine Chancen nicht beeinträchtigen würde. Brown wies diese Aussagen als "völlig absurd" zurück.

Alex Palou rudert nun deutlich zurück und akzeptiert die Entscheidung des Gerichts. Er gibt zu, dass McLaren alle vertraglichen Verpflichtungen erfüllt habe. "Ich wurde damals in verschiedene Richtungen gezogen und hatte die falschen Leute um mich herum, die nicht mein bestes Interesse im Sinn hatten", erklärt der Spanier.

"Rückblickend hätte ich mich direkt an Zak wenden sollen. McLaren hat mich in jeder Hinsicht unterstützt und ist sogar über das vertraglich Vereinbarte hinausgegangen. Ich wurde nie getäuscht." Palou bedauerte zudem, beide Organisationen in eine schwierige Lage gebracht zu haben.

Auch Teambesitzer Chip Ganassi meldet sich zu Wort: "Ich kann nicht gutheißen, was passiert ist, bin aber froh, dass die Angelegenheit erledigt ist. Ich hoffe, Alex hat daraus gelernt, wie wichtig es ist, gute Berater zu haben. Ich danke Zak und McLaren, dass wir das Thema hinter uns lassen können."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Nach Schumacher-Kollision: Scharfe Kritik an Sting Ray Robb
Mehr von
Heiko Stritzke

Nach Schumacher-Kollision: Scharfe Kritik an Sting Ray Robb

IndyCar
IndyCar
St. Petersburg
Nach Schumacher-Kollision: Scharfe Kritik an Sting Ray Robb

Iran-Krise: WEC wartet weitere Entwicklung wegen Katar-Auftakt ab

WEC
WEC
1812 km Katar
Iran-Krise: WEC wartet weitere Entwicklung wegen Katar-Auftakt ab

Mick Schumacher nach frühem Aus: "Das Risiko fährt hinten immer mit"

IndyCar
IndyCar
St. Petersburg
Mick Schumacher nach frühem Aus: "Das Risiko fährt hinten immer mit"
Mehr von
Chip Ganassi Racing

Red-Bull-Gerücht um Alex Palou: Was wirklich hinter den Schlagzeilen steckt

Formel 1
Formel 1
Zandvoort
Red-Bull-Gerücht um Alex Palou: Was wirklich hinter den Schlagzeilen steckt

Vierter IndyCar-Triumph für Palou: Warum die Formel 1 ihn kalt lässt

IndyCar
IndyCar
Vierter IndyCar-Triumph für Palou: Warum die Formel 1 ihn kalt lässt

IndyCar-Sieg Nummer sieben: Knackt Palou den Foyt-Rekord von 1964?

IndyCar
IndyCar
IndyCar-Sieg Nummer sieben: Knackt Palou den Foyt-Rekord von 1964?

Aktuelle News

"War lange bekannt": Ferrari-Teamchef wundert sich über Startdiskussionen

Formel 1
F1 Formel 1
"War lange bekannt": Ferrari-Teamchef wundert sich über Startdiskussionen

Rechtsstreit beendet: McLaren und Ganassi erzielen Einigung um Alex Palou

IndyCar
INDY IndyCar
Rechtsstreit beendet: McLaren und Ganassi erzielen Einigung um Alex Palou

Trotz Nahost-Konflikt: Formel-1-Auftakt findet wie geplant statt, aber ...

Formel 1
F1 Formel 1
Melbourne
Trotz Nahost-Konflikt: Formel-1-Auftakt findet wie geplant statt, aber ...

Stürze und rote Flaggen in der Moto2: So geht es David Alonso und Luca Lunetta

Moto2
M2 Moto2
Buriram
Stürze und rote Flaggen in der Moto2: So geht es David Alonso und Luca Lunetta