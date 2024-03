Rechtsstreit beigelegt: So geht es in Laguna Seca weiter!

Die Zukunft der Rennstrecke im kalifornischen Monterey ist gesichert. Die 1957 eröffnete Traditionsstrecke Laguna Seca wird in den kommenden Jahren modernisiert, um den Lärmschutz zu gewährleisten. Außerdem werden Lärmmessungen durchgeführt, um die Richtwerte einzuhalten und Lösungen zu entwickeln, den Lärm zu mindern.

Geklagt hatte ein Zusammenschluss von Anwohnern, die sich Highway 68 Coalition nennen. Der gemeinnützige Verein Friends of Laguna Seca, der Monterey County Board of Supervisors und das Monterey County einigten sich jedoch außergerichtlich mit den Klägern auf Maßnahmen zur Lärmreduzierung.

Lärm soll reduziert werden

Die Klage wurde am 12. Dezember 2023 eingereicht und nun, rund vier Monate später, beigelegt. Die Anwohner beschweren sich nicht nur über den Lärm, sondern auch über den Verkehr, der an Rennwochenenden die Straßen verstopft.

"Das ist eine Lösung, die dem Landkreis und seinem langjährigen Partner in Laguna Seca sehr entgegenkommt", sagt Nick Pasculli, der Kommunikationschef des Countys. "Die Zukunft für die Rennstrecke und das Erholungsgebiet, ein großer Park des Countys, sieht rosig aus. Laguna Seca ist nicht nur bei lokalen, nationalen und internationalen Motorsportfans sehr beliebt, sondern auch bei Zehntausenden von Besuchern, die die Schönheit des Erholungsgebiets genießen."

Laut Pressemitteilung beinhaltet die Vereinbarung langfristige Pläne der Friends of Laguna Seca, eine geplante Lärmverträglichkeitsprüfung an der Rennstrecke durchzuführen und geeignete Maßnahmen zur Lärmminderung zu ergreifen, um den umliegenden Gemeinden "ein guter Nachbar" zu sein.

Die Rennstrecke ist 3,6 Kilometer lang und hat elf Kurven. Die wichtigsten Rennen sind der IndyCar Grand Prix und das Sprintrennen der amerikanischen IMSA-Serie. "Die Friends of Laguna Seca freuen sich über die schnelle Beilegung des Rechtsstreits und sehen den nächsten Schritten für den langfristigen Erfolg von Laguna Seca zum Wohle der Gemeinde Monterey County und der gesamten Motorsportwelt erwartungsvoll entgegen", sagt Präsident Ross Merrill.

Lösungen brauchen Zeit

"Wir wissen, dass diese Verbesserungen Zeit brauchen, aber wir sind entschlossen, den Erfolg von Laguna Seca für die nächsten Jahrzehnte zu sichern", so der Vorsitzende der Friends of Laguna Seca weiter. "Ich bin mit den Rennen in Laguna Seca aufgewachsen und fahre dort seit den späten 1970er Jahren", fügt der Vizepräsident Bruce Canepa hinzu.

"Ich habe eine lebenslange Leidenschaft für diese Rennstrecke und möchte, dass sie für zukünftige Generationen erhalten bleibt. Mit Friends of Laguna Seca haben wir ein Team von Menschen mit der gleichen Leidenschaft und dem gleichen Geschäftssinn zusammengebracht, um Laguna Seca zu dem Ort zu machen, den wir uns immer erhofft haben."

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.