Rekordpreisgeld beim Indy 500: Marcus Ericsson räumt 3,1 Millionen Dollar ab

Marcus Ericsson (im Titelfoto mit Freundin Iris Jondahl) ist der große Gewinner der 106. Auflage der 500 Meilen von Indianapolis. Mit seinem Sieg im packenden Schlussspurt am vergangenen Sonntag hat der ehemalige Formel-1-Rennfahrer nicht nur seinen ersten Ovalsieg in der IndyCar-Serie eingefahren, die Spitze in der IndyCar-Gesamtwertung 2022 übernommen und den zweiten Sieg eines Schweden beim Indy 500 sichergestellt. Ericsson ist auch in puncto Preisgeld der ganz große Abräumer.

Allein 3,1 der insgesamt 16 Millionen US-Dollar, die beim diesjährigen Indy 500 ausgeschüttet wurden, gehen auf das Konto von Ericsson und seiner Ganassi-Crew mit der Startnummer 8. Sowohl die Höhe des Siegerpreisgelds als auch die Höhe des Gesamtpreisgelds sind neuer Rekord in der seit 1911 geschriebenen Geschichte des Indy 500.

Abgesehen von Ericsson hat in diesem Jahr noch ein zweiter Fahrer die Millionen-Marke erreicht. McLaren-Pilot Patricio O'Ward, der das Rennen auf dem zweiten Platz beendete (nachdem er im vergangenen Jahr Dritter war), darf sich über eine Million US-Dollar freuen.

Scott Dixon: Nur P21 im Rennen, aber P3 in der Preisgeldtabelle

Die Preisgeldtabelle (siehe unten) deckt sich nicht exakt mit dem Rennergebnis, weil neben der Platzierung im Rennen auch die Platzierung im Qualifying und andere Bonuszahlungen einfließen.

So kommt es, dass Polesetter und Langzeitspitzenreiter Scott Dixon das dritthöchste Preisgeld (707.000 US-Dollar) aller 33 Piloten eingefahren hat, obwohl er das Rennen nach seiner Überschreitung des Speedlimits in der Boxengasse letztlich nur auf P21 beendete.

Fünf von 16 Dollar-Millionen wandern ins Ganassi-Team

Die Schecks wurden am Montagabend im Rahmen der erstmals seit 2019 wieder stattgefundenen Indy-500-Gala in Downtown Indianapolis überreicht.

Für alle 33 Indy-500-Teilnehmer gilt: Das eingefahrene Preisgeld wandert nicht komplett auf das eigene Konto, sondern wird je nach Schlüssel im jeweiligen Team zwischen Fahrer und Teammitgliedern aufgeteilt.

In Reihen der Teambesitzer ist Chip Ganassi in diesem Jahr der große Abräumer. Seine fünf Piloten - Marcus Ericsson, Scott Dixon, Alex Palou, Tony Kanaan, Jimmie Johnson - haben zusammengerechnet knapp fünf der insgesamt 16 Millionen US-Dollar eingefahren.

Jimmie Johnson zum Indy-500-Rookie des Jahres gewählt

Übrigens: Nicht nur die Preisgeldtabelle deckt sich nicht exakt mit dem Rennergebnis. Gleiches gilt traditionell auch für die Rookie-Wertung. Im Rennergebnis vom Sonntag war zwar David Malukas auf P16 der bestplatzierte Neuling. Zum Indy-500-Rookie 2022 wurde aber Jimmie Johnson gewählt.

Der siebenmalige NASCAR-Champion wurde in seinem erstem Indy 500 nach dem späten Crash nur auf P28 gewertet. Aber auch hier wurde (unter anderem) das Qualifying miteinbezogen. In diesem hatte Johnson den Einzug ins Top-12-Shootout geschafft.

Und neben den reinen Ergebnissen werden für die Rookie-Wahl auch noch Kriterien wie etwa die Außenwirkung für die IndyCar-Serie als Ganzes berücksichtigt. Gewählt wird der Indy-500-Rookie des Jahres traditionell von einem Konsortium, das sich aus Branchen- und Medienvertretern zusammensetzt.

Preisgeldtabelle zum 106. Indy 500 (in US-Dollar)

01. Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) - 3.100.000

02. Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) - 1.000.000

03. Tony Kanaan (Ganassi-Honda) - 400.000

04. Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet) - 570.500

05. Alexander Rossi (Andretti-Honda) - 548.000

06. Conor Daly (Carpenter-Chevrolet) - 527.100

07. Helio Castroneves (Shank-Honda) - 205.300

08. Simon Pagenaud (Shank-Honda) - 507.000

09. Alex Palou (Ganassi-Honda) - 569.600

10. Santino Ferrucci (Dreyer/Reinbold-Chevrolet) - 134.500

11. Juan Pablo Montoya (McLaren-Chevrolet) - 127.000

12. J.R. Hildebrand (Foyt-Chevrolet) - 175.300

13. Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) - 530.000

14. Graham Rahal (Rahal-Honda) - 483.000

15. Will Power (Penske-Chevrolet) - 474.000

16. David Malukas (Coyne-Honda) - 463.000

17. Kyle Kirkwood (Foyt-Chevrolet) - 463.000

18. Christian Lundgaard (Rahal-Honda) - 463.000

19. Ed Carpenter (Carpenter-Chevrolet) - 117.000

20. Devlin DeFrancesco (Andretti-Honda) - 463.000

21. Scott Dixon (Ganassi-Honda) - 707.000

22. Marco Andretti (Andretti-Honda) - 114.400

23. Sage Karam (Dreyer/Reinbold-Chevrolet) - 104.500

24. Jack Harvey (Rahal-Honda) - 158.800

25. Takuma Sato (Coyne-Honda) - 462.000

26. Stefan Wilson (DragonSpeed/Cusick-Chevrolet) - 102.000

27. Dalton Kellett (Foyt-Chevrolet) - 462.000

28. Jimmie Johnson (Ganassi-Honda) - 207.900

29. Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) - 462.000

30. Colton Herta (Andretti-Honda) - 469.500

31. Romain Grosjean (Andretti-Honda) - 478.500

32. Callum Ilott (Juncos-Chevrolet) - 463.000

33. Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet) - 487.800

