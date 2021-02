Romain Grosjean mit Crash beim IndyCar-Testdebüt in Birmingham

Fünf IndyCar-Teams absolvieren derzeit einen der letzten Testtage in Vorbereitung auf die Saison 2021 der populären US-Formelrennserie. Ort des Geschehens ist der Barber Motorsports Park in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama. Auf der permanenten Rundstrecke mit ihren beträchtlichen Höhenunterschieden findet am 18. April auch das Auftaktrennen im IndyCar-Kalender 2021 statt.

Beim Test am Dienstag drehen beziehungsweise drehten zwölf Piloten ihre Runden. Es handelte sich um die Stammfahrer der Teams Penske, Rahal, Carpenter, Coyne und Foyt, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Debüt von Romain Grosjean lag. Der ehemalige Formel-1-Pilot saß erstmals in seinem neuen Dienstwagen, dem Coyne-Honda mit der Startnummer 51.

Gleichzeitig war es für Grosjean der erste Einsatz überhaupt seit seinem Feuerunfall vom 29. November 2020 beim Formel-1-Grand-Prix von Bahrain. Bei seinem ersten IndyCar-Test nun war der Franzose mit einem speziellen Helmdesign unterwegs, das von seinen Kindern entworfen wurde. Ganz reibungslos verlief der IndyCar-Einstand für Grosjean aber nicht.

Denn ein Abflug am Vormittag mitsamt Rückwärts-Einschlag in die Reifenstapel von Kurve 1 setzte dem Testtag für Grosjean ein vorzeitiges Ende. Verletzt wurde er bei dem Unfall nicht. Das Auto aber wurde beschädigt.

"Am Vormittag ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich drehte mich und blieb im Kiesbett stecken", berichtet Grosjean, um mit Verweis auf die Strecke anzufügen: "Es hat eben Konsequenzen, wenn man nicht innerhalb der [Track-]Limits bleibt."

Und wie ist es Grosjean beim seinem kurzen IndyCar-Testdebüt körperlich ergangen? "Nach der ersten Ausfahrt hatte ich ein bisschen Schmerzen in meinem Oberarm", sagt der 34-jährige Franzose.

Nach neun vollen F1-Saisons fährt Grosjean fast alle IndyCar-Rennen 2021 Foto: IndyCar Series

Und mit Verweis auf seine noch nicht vollständig von den Brandverletzungen genesene linke Hand merkt Grosjean an: "Auf meiner letzten Ausfahrt ist mir das Auto einmal weggerutscht. Da spürte ich Schmerzen. Das war aber zu erwarten. Ich weiß, dass [die Hand] noch nicht wieder hundertprozentig hergestellt ist und noch empfindlich ist."

Für die übrigen elf Piloten läuft der Testtag derzeit noch. Grosjean war zum Zeitpunkt seines Crashs an achter Stelle des Klassements zu finden gewesen.

Eine ausführliche Zusammenfassung folgt am Ende des Tages an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.