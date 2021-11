Rossi und Herta: Bessere Form auf dem Oval der Schlüssel zum Titel?

Alexander Rossi und Colton Herta wollen mit Andretti in der IndyCar-Saison 2022 um den Titel kämpfen. Rossi hat bereits eine Schwäche des Teams ausgemacht, die dringend abgestellt werden muss: die Leistung auf den Ovalen. Der Indy-500-Sieger des Jahres 2016 meint, dass eine Verbesserung auf diesem Streckentyp der Schlüssel zum Erfolg sei.

Insbesondere Herta war im Jahr 2021 auf den Rundkursen bärenstark. Der 21-Jährige gewann die letzten zwei Saisonrennen in Laguna Seca und Long Beach und setzte sich so auf den fünften Platz in der Gesamtwertung. Auf den Ovalen lief es nicht so rosig: Herta verbuchte in Texas einen 22. sowie 5. Platz, im Indy 500 einen 16. Platz und in Gateway einen 18. Platz - zu wenig, wenn er im Titelkampf bestehen möchte.

Rossi erlebte hingegen eine Saison 2021 zum Vergessen. Der 30-Jährige gewann kein einziges Rennen und stand nur ein einziges Mal auf dem Podium - mit Platz zwei in Portland. Auf den Ovalen reichte es in Texas für die Positionen acht sowie 20, beim Indy 500 für Rang 29 und in Gateway für Position 17. Auf den Rundkursen waren beide Fahrer und auch das Team in den vergangenen Jahren immer unter den Siegkandidaten.

Rundkurse top, Ovale flop

Rossi sagt gegenüber 'Motorsport-Total.com': "Im August haben wir endlich ein Rundkurs-Set-up gefunden, was vorher von Beginn an unsere größte Schwäche war. Wir sind von Rundkurs zu Rundkurs gezogen und haben je nach Strecke die Einstellungen individuell angepasst. Wir haben dann in Laguna Seca getestet und ein uns bekanntes Set-up genutzt. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es funktioniert, aber das tat es."

Colton Herta hat in der Saison 2021 drei Rundkurs-Rennen gewonnen Foto: Motorsport Images

Rossi trauert verpassten Chancen nach

"Wir brauchen gar nicht über den Titel nachdenken, wenn wir die Ovale nicht hinbekommen", stellt Rossi klar. Obwohl er in der IndyCar-Saison 2021 seine Probleme hatte, die erwarteten Leistungen abzuspulen, spricht er dennoch von einer "guten Pace", auch in der "ersten Jahreshälfte". Den Schuldigen sieht er in sich selbst: "Ich habe in Rennsituationen zu viele Fehler gemacht. Da kommen mir sofort Gateway und Laguna Seca ins Gedächtnis."

Keine Änderungen im Aufgebot

Rossi wird für die Saison 2022 keine personellen Änderungen vornehmen: Jeremy Milless wird weiterhin sein Renningenieur bleiben, Rob Edwards wird wieder als sein Stratege agieren. "Unsere Beziehung ist besser als je zuvor", so der Andretti-Pilot. "Wir sind alle enttäuscht darüber, wie 2021 gelaufen ist, aber man kann niemanden die Schuld in die Schuhe schieben. Ich und auch das Team haben Fehler gemacht und die Fahrzeugeinstellungen verhunzt."

Alexander Rossi will an sich arbeiten, um besser zu werden Foto: IndyCar Series

Unterschiede zwischen Rossi und Herta

Während Rossi im Jahr 2021 sieglos blieb, gewann Herta insgesamt drei Rennen: St. Peterburg, Laguna Seca und Long Beach. "Colton und ich gehen das Racing anders an", erklärt Rossi die Unterschiede der beiden Andretti-Piloten. "Er ist ziemlich unaufgeregt, kommt an die Strecke und erledigt den Job. Ich bin mehr in die wöchentliche Arbeit involviert, weil ich näher dran wohne und weil ich so ein Typ bin."

Rossi attestiert seinen Teamkollegen dennoch einen "fantastischen Job". "Er hat mich geschlagen", gibt Rossi zu. "Es gab Events, an denen wir besser waren, wir aber nicht das Maximum herausgeholt haben." In Nashville und Monterey war Herta laut Rossi deutlich schneller. In den restlichen Rennen seien die Abstände hingegen nur marginal gewesen. "Seine schlechten Tage liefen besser als unsere schlechten Tage, das hat den Unterschied gemacht", so Rossi.

Doch was ist der Schlüssel zum Erfolg? Die Konstanz, ist sich Rossi sicher. "Colton hat drei Rennen gewonnen, genauso wie Champion Alex Palou, der aber konstanter war", analysiert der erfahrene IndyCar-Pilot die Situation. Deshalb sei es wichtig, auf allen Streckentypen vorne bei der Musik zu sein und das Maximum auf den Ovalen herauszuholen, auf denen Andretti noch Luft nach oben hat, ist sich Rossi sicher.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.