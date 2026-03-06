"Schockierend gut!": IndyCar-Ass zollt Mick Schumacher Respekt

"Das war schockierend gut." - Josef Newgarden meinte nicht etwa seinen Teamkollegen David Malukas, der ihn gerade im Qualifying gebügelt hatte, sondern Mick Schumacher. Mit dem vierten Startplatz bei seinem allerersten Ovalrennen überhaupt hat sich der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher massiven Respekt beim gesamten Fahrerfeld verschafft.

Newgardens Wort hat Gewicht in der IndyCar-Szene. Der 35-Jährige gehört zum Inventar der Serie und ist mit 32 Siegen, davon zwei beim Indianapolis 500, und zwei Titeln einer der erfolgreichsten IndyCar-Fahrer der Gegenwart. Er bescheinigt Schumacher einen "sagenhaften Job".

Auf die Frage, ob Micks vierter Platz beim Debüt die Konkurrenz überrascht habe, antwortete Newgarden: "Ich fand ihn schockierend gut. Was erwartet man auch? Ich meine, der Kerl ist - wortwörtlich - ein Fremder im Oval-Racing. Er hat einen großartigen Job gemacht."

Lob für das ganze Team

Newgarden schränkte jedoch ein, dass nicht nur der Fahrer, sondern auch das Paket von Rahal Letterman Lanigan Racing an diesem Tag hervorragend funktionierte. RLL hatte auf Kurzovalen bis in der vergangenen Saison massive Probleme. Die Startplätze drei und vier für Graham Rahal und Mick Schumacher sind daher eine gemeinsame Sensation.

"Ich würde auch sagen, dass Rahal generell deutlich besser aussah als in der Vergangenheit. Ich habe Graham [Rahal] schon lange nicht mehr so stark auf einem Oval qualifizieren sehen. Das ist also auch ein Kompliment an das Team", so Newgarden. Um es einzuordnen: Das letzte Mal, dass RLL zwei Autos in den Top 4 auf einem Kurzoval hatte, war 2005 in Chicago.

Josef Newgarden, hier bei seinem Sieg beim Nashville-Finale 2025, gehört zu den angesehensten IndyCar-Fahrern Foto: Penske Entertainment

Dennoch bleibt die Leistung des Rookies für ihn herausragend: "Was für eine enorme Leistung von Mick. Das Rennen ist wieder eine andere Geschichte, aber ich sage das ständig: Man muss in dieser Serie unvoreingenommen sein. Er könnte einfach als Naturtalent reinkommen. Das ist nicht beispiellos. Wir haben Leute gesehen, die sich sofort an diese Bedingungen anpassen. Seinen ersten Test hat er mit Bravour bestanden."

Faktor Startreihenfolge

Natürlich verweist der Penske-Pilot auch darauf, dass Schumacher, der als Erster auf die Strecke ging, einen kleinen technischen Vorteil durch die Streckenbedingungen hatte, weil sich die Piste in der Mittagssonne immer weiter aufheizte:

"Ich denke, besonders am Ende des Qualifyings sah man bei den meisten Fahrern einen deutlichen Abfall in der zweiten Runde, auch bei mir selbst. Im Vergleich zu den ganz frühen Piloten war es wahrscheinlich etwas schlechter, man war in der zweiten Runde einfach nicht mehr so konstant."

Newgarden analysiert weiter: "Mick war zum Beispiel der Erste draußen. Er war in beiden Runden extrem konstant. Beim letzten Fahrer, der auf die Strecke ging, sah man diesen Performance-Verlust in der zweiten Runde deutlich. Ich denke, das war heute der entscheidende Unterschied."

Rahal: Er ist so geschmeidig mit den Füßen

Auch Teamkollege Graham Rahal zollte Mick Schumacher Respekt und sorgt mit einer interessanten Aussage für Aufsehen. Beide umarmten sich im Fahrerlager, nachdem Rahal Schumacher von der zwischenzeitlichen Spitze entthront hatte - wohl wissend, was sie gerade für ihr Team bewerkstelligt haben.

"Ich finde, Mick hat einen erstklassigen Job gemacht. Er ist unglaublich geschmeidig mit seinen Füßen, viel geschmeidiger als ich oder Louis [Foster]. Das ist natürlich ein großer Vorteil für ihn. Aber das ist wirklich ein großer Schritt für uns alle, denn wir wussten, dass Kurzovale unsere Achillesferse sind", so der IndyCar-Routinier.

Schumacher: Rennen wird ganz andere Nummer

Schumacher selbst bleibt nach dem Husarenritt im Qualifying auf dem Boden, schließlich steht er nun unmittelbar vor seinem allerersten Ovalrennen. Egal, wie viele Testfahrten man vorher hatte, die Feuertaufe ist immer noch einmal eine andere Hausnummer.

"Das waren zwei gute Runden. Jetzt müssen wir sehen, wie es im 2. Freien Training läuft, das ist schwer einzuschätzen. Die Windverhältnisse und alles andere machen es etwas anders. Man fährt mit weniger Abtrieb und hat mehr Zeit", sagt er gegenüber FOX.

"Ich freue mich auf das Rennen. Natürlich wird das mit dem Verkehr eine ganz andere Entwicklung nehmen. Ich denke, das wird hart. Ich hoffe, dass wir nicht zurückfallen, sondern an der Spitze des Feldes kämpfen können."

Trotz des leichten Zeitvorteils durch die kühleren Temperaturen bleibt das Fazit im Paddock von Arizona eindeutig: Mick Schumacher ist im Oval deutlich schneller angekommen, als es ihm viele Experten zugetraut hätten. Ob er diese Pace auch im dichten Verkehr des Good Ranchers 250 halten kann, wird sich am Samstagabend ab 21 Uhr zeigen.