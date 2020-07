Stefan Johansson: Scott Dixon wäre F1-Weltmeister geworden

2003: In der damaligen Indy Racing League (IRL) hat Scott Dixon für Chip Ganassi Racing gerade seinen ersten IndyCar-Titel errungen. Wenige Monate später, im März 2004, darf er ein Formel-1-Auto testen.

Auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet ist Dixon einen Tag lang im brandneuen Williams-BMW FW26 unterwegs und macht mit starken Rundenzeiten auf sich aufmerksam. Im Vergleich zu Williams-Stammfahrer Ralf Schumacher ist er aus dem Stand nur unwesentlich langsamer.

Wenige Wochen nach dem Le-Castellet-Test fährt Dixon den 2004er-Williams noch zwei Tage lang in Barcelona, um sich weiter einzuschießen - unter anderem im Regen. Zu einem Vertrag aber kommt es nie. Warum? "Es war einfach das Timing", erinnert sich Dixons langjähriger Manager Stefan Johansson im Formel-1-Podcast 'Beyond The Grid'.

Dixon und Manager Johansson: Für die IndyCar-Karriere bei Ganassi entschieden Foto: Motorsport Images

"Nachdem er seinen ersten [IndyCar-]Titel gewonnen hatte, fuhr er einen Test für Williams. Der lief sehr gut. Bei Williams war damals aber BMW der größte Partner. Und dort wollte man keinen Rookie im Auto haben", erinnert sich Johansson. Interessant: Sowohl 2000 (Jenson Button) als auch 2001 (Juan Pablo Montoya) hatte das damals als BMW Williams firmierende Team sehr wohl einen Rookie im Auto sitzen, und das durchaus erfolgreich.

Was Dixon betrifft, war Williams aber nicht das einzige Formel-1-Team, das an den Diensten des damals einmaligen IndyCar-Champions interessiert war. "Es war auch ein Test für Ferrari geplant", offenbart Johansson und spricht von "Gesprächen zwischen uns und Jean Todt. Sie wollten einen Test organisieren".

Dazu kam es dann aber doch nicht. "Gleichzeitig handelten wir mit Chip [Ganassi] einen richtig richtig guten Deal aus. Deshalb blieb es dann bei der IndyCar-Karriere", bemerkt der Manager. Und eben diese IndyCar-Karriere von Dixon, die nach wie vor läuft, ist überaus erfolgreich.

Mittlerweile hat es Dixon auf fünf Titel gebracht, denn nach 2003 wurde er auch 2008, 2013, 2015 und 2018 Champion. Einzig A.J. Foyt weist mit sieben IndyCar-Titeln mehr auf. In der ewigen Bestenliste der IndyCar-Rennsieger rangiert Dixon mit aktuell 47 Triumphen an dritter Stelle.

Fotostrecke Liste 1. A.J. Foyt: 67 Siege 1 / 35 Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images erster Sieg: DuQuoin 1960 - letzter Sieg: Pocono 1981 2. Mario Andretti: 52 Siege 2 / 35 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images erster Sieg: Indianapolis Raceway Park 1965 - letzter Sieg: Phoenix 1993 3. Scott Dixon (aktiv): 47 Siege 3 / 35 Foto: IndyCar erster Sieg: Nazareth 2001 - letzter Sieg: Fort Worth 2020 4. Michael Andretti: 42 Siege 4 / 35 Foto: Bob Heathcote erster Sieg: Long Beach 1986 - letzter Sieg: Long Beach 2002 5. Al Unser: 39 Siege 5 / 35 Foto: Kenneth Plotkin erster Sieg: Pikes Peak 1965 - letzter Sieg: Indianapolis 1987 6. Sebastien Bourdais (aktiv): 37 Siege 6 / 35 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: Brands Hatch 2003 - letzter Sieg: St. Petersburg 2018 7. Will Power (aktiv): 37 Siege 7 / 35 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: Las Vegas 2007 - letzter Sieg: Portland 2019 8. Bobby Unser: 35 Siege 8 / 35 Foto: Eric Gilbert erster Sieg: Pikes Peak 1966 - letzter Sieg: Indianapolis 1981 9. Al Unser Jr.: 34 Siege 9 / 35 Foto: Jim Redman erster Sieg: Portland 1984 - letzter Sieg: Fort Worth 2003 10. Paul Tracy: 31 Siege 10 / 35 Foto: LAT Images erster Sieg: Long Beach 1993 - letzter Sieg: Cleveland 2007 11. Dario Franchitti: 31 Siege 11 / 35 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images erster Sieg: Elkhart Lake 1998 - letzter Sieg: Indianapolis 2012 12. Helio Castroneves (aktiv): 30 Siege 12 / 35 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: Detroit 2000 - letzter Sieg: Newton 2017 13. Rick Mears: 29 Siege 13 / 35 Foto: Michael C. Johnson erster Sieg: Milwaukee 1978 - letzter Sieg: Brooklyn 1991 14. Johnny Rutherford: 27 Siege 14 / 35 Foto: IndyCar erster Sieg: Atlanta 1965 - letzter Sieg: Brooklyn 1986 15. Gordon Johncock: 25 Siege 15 / 35 Foto: Dana Garrett - IRL erster Sieg: Milwaukee 1965 - letzter Sieg: Atlanta 1983 16. Rodger Ward: 24 Siege 16 / 35 Foto: IMS LLC erster Sieg: Milwaukee 1957 - letzter Sieg: Trenton 1966 17. Bobby Rahal: 24 Siege 17 / 35 Foto: Michael C. Johnson erster Sieg: Cleveland 1982 - letzter Sieg: Nazareth 1992 18. Emerson Fittipaldi: 22 Siege 18 / 35 Foto: Anne Proffit erster Sieg: Brooklyn 1985 - letzter Sieg: Nazareth 1995 19. Sam Hornish Jr.: 19 Siege 19 / 35 Foto: Eric Gilbert erster Sieg: Phoenix 2001 - letzter Sieg: Fort Worth 2007 20. Ryan Hunter-Reay (aktiv): 18 Siege 20 / 35 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images erster Sieg: Surfers Paradise 2003 - letzter Sieg: Sonoma 2018 21. Danny Sullivan: 17 Siege 21 / 35 Foto: Jean-Philippe Legrand erster Sieg: Cleveland 1984 - letzter Sieg: Detroit 1993 22. Tony Kanaan (aktiv): 17 Siege 22 / 35 Foto: Chris Jones erster Sieg: Brooklyn 1999 - letzter Sieg: Fontana 2014 23. Dan Wheldon: 16 Siege 23 / 35 Foto: indyracing.com photo by Ron McQueeney erster Sieg: Motegi 2004 - letzter Sieg: Indianapolis 2011 24. Alex Zanardi: 15 Siege 24 / 35 Foto: James Gasperotti / Motorsport Images erster Sieg: Portland 1996 - letzter Sieg: Surfers Paradise 1998 25. Juan Pablo Montoya: 15 Siege 25 / 35 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images erster Sieg: Long Beach 1999 - letzter Sieg: St. Petersburg 2016 Simon Pagenaud (aktiv): 14 Siege 26 / 35 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images erster Sieg: Detroit 2013 - letzter Sieg: Toronto 2019 Josef Newgarden (aktiv): 14 Siege 27 / 35 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: Birmingham 2015 - letzter Sieg: Newton 2019 Alexander Rossi (aktiv): 7 Siege 28 / 35 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images erster Sieg: Indianapolis 2016 - letzter Sieg: Elkhart Lake 2019 Graham Rahal (aktiv): 6 Siege 29 / 35 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images erster Sieg: St. Petersburg 2008 - letzter Sieg: Detroit 2017 James Hinchcliffe (aktiv): 6 Siege 30 / 35 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: St. Petersburg 2013 - letzter Sieg: Newton 2018 Takuma Sato (aktiv): 5 Siege 31 / 35 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: Long Beach 2013 - letzter Sieg: St. Louis 2019 Ed Carpenter (aktiv): 3 Siege 32 / 35 Foto: Chris Jones erster Sieg: Sparta 2011 - letzter Sieg: Fort Worth 2014 Marco Andretti (aktiv): 2 Siege 33 / 35 Foto: IndyCar Series erster Sieg: Sonoma 2006 - letzter Sieg: Newton 2011 Colton Herta (aktiv): 2 Siege 34 / 35 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images erster Sieg: Austin 2019 - letzter Sieg: Laguna Seca 2019 Charlie Kimball (aktiv): 1 Sieg 35 / 35 Foto: Art Fleischmann erster Sieg: Mid-Ohio 2013

Bereut es Johansson, der es in der Formel 1 unter anderem für Ferrari und McLaren auf ingesamt 79 Grand-Prix-Starts gebracht hat, dass es für seinen Schützling mit einem Wechsel nicht geklappt hat?

"Ich glaube, er wäre Weltmeister geworden", ist der Schwede überzeugt, weiß aber auch: "In der Formel 1 muss man zur richtigen Zeit im richtigen Auto sitzen. Das Timing ist dermaßen entscheidend. Es gibt gerade mal zwei, höchstens drei, Fahrer, die es sich aussuchen können, wann sie für welches Team fahren wollen."

In seinem eigenen Fall war das Timing ebenfalls nicht perfekt, wie sich Johansson erinnert. Bezüglich Dixon aber ist er überzeugt: "Wenn sich für ihn alles zusammengefügt hätte, dann wäre er Weltmeister geworden, keine Frage. Meiner Meinung nach ist er über alle Rennserien gesprochen einer der Allerbesten der Motorsportgeschichte."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.