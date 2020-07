Update IndyCar-Kalender 2020: Portland und Laguna Seca abgesagt

Für die laufende IndyCar-Saison 2020 wird in Summe weiterhin mit 14 Rennen geplant. Allerdings hat man am Montag den Kalender zum wiederholten Mal angepasst. Grund für die zahlreichen Veränderungen ist natürlich die COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf diverse US-Bundesstaaten.

So hat man nun festgelegt, dass das eigentlich für 13. September vorgesehene Rennen in Portland (Oregon) ebenso abgesagt wird wie der für 19./20. September in Laguna Seca (Kalifornien) geplante Double-Header mit zwei Rennen.

Grund: Sowohl im Bundesstaat Oregon als auch im Bundesstaat Kalifornien sind die Corona-Infektionszahlen zuletzt wieder rasant gestiegen. Laguna Seca hat abgesehen davon noch das Problem, dass es völlig unabhängig von Corona Unklarheiten über die Abwicklung von Rennwochenenden gibt. Diese Fragezeichen betreffen neben der IndyCar-Serie unter anderem auch die IMSA-Serie.

... der Double-Header auf dem Laguna Seca Raceway in Kalifornien Foto: Motorsport Images

Um die Portland-Absage auszugleichen, hat man im IndyCar-Kalender nun das Mid-Ohio-Wochenende zu einem Double-Header gemacht. Auf dem Mid-Ohio Sports Car Course wird nicht nur am 9. August gefahren, sondern auch schon am 8. August (Samstag). Das bedeutet, dass es vor dem Indy 500 (23. August) nun also noch zwei statt ein Saisonrennen geben wird.

Doch damit nicht genug. Um die Laguna-Seca-Absage auszugleichen, bekommt einerseits das Oval im Gateway Motorsports Park in St. Louis (Illinois) ein zusätzliches Rennen. Dort wird gemäß der Kalenderanpassung vom Montag nicht nur am 30. August gefahren, sondern auch schon am Abend des 29. August (Samstag) unter Flutlicht.

Andererseits es im Oktober auf dem Rundkurs des Indianapolis Motor Speedway nicht nur am 3. Oktober (Samstag) ein Rennen geben, sondern auch eines am 2. Oktober (Freitag). Indes wird es im Monat September überhaupt kein IndyCar-Rennen geben.

Mid-Ohio: Eine von drei Strecken, die ein zusätzliches Rennen bekommen Foto: Motorsport Images

Zusammengefasst: Man hat Mid-Ohio und St. Louis (jeweils im August) und auch den Indianapolis-Rundkurs (im Oktober) mit je einem zusätzlichen Renntermin versehen, um die angestrebte Zahl von 14 Saisonrennen trotz Absage der drei Westküsten-Rennen (im September) beizubehalten.

Das IndyCar-Saisonfinale 2020 ist unabhängig von der jüngsten Kalenderanpassung weiterhin für den 25. Oktober auf dem Stadtkurs in St. Petersburg (Florida) geplant.

