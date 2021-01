Update IndyCar-Kalender 2021: St. Petersburg vertagt - Neuer Saisonauftakt

Nach der Verlegung des Grand Prix von Long Beach vom April- auf einen September-Termin als neues Saisonfinale gibt es nun die nächsten Veränderungen im Rennkalender für die IndyCar-Saison 2021. Diesmal ist der Saisonauftakt betroffen.

Denn aufgrund der Coronavirus-Situation wird die neue Saison nicht wie ursprünglich geplant am 7. März in St. Petersburg beginnen. Das Stadtrennen an der Westküste Floridas rückt auf den 25. April. Damit wäre es nach aktuellem Stand der Dinge das zweite Saisonrennen.

Der Saisonauftakt würde nun am 11. April auf der permanenten Rennstrecke im Barber Motorsports Park in Birmingham (Alabama) über die Bühne gehen. Ob es dabei bleibt, wird sich zeigen. Fakt ist, dass sich die IndyCar-Winterpause gegenüber der ursprünglichen Planung um mindestens einen Monat verlängert.

Schon 2020 musste das Stadtrennen in St. Petersburg coronabedingt vom geplanten Termin als Saisonauftakt verschoben werden. Damals wurde das Rennen im Oktober als Saisonfinale nachgeholt. Im Barber Motorsports Park wurde 2020 aufgrund von Corona gar nicht gefahren. Das bisher letzte Rennen fand dort im April 2019 statt.

Der Barber Motorsports Park (Foto: 2019 als bisher letztes Rennen) wäre derzeit neuer IndyCar-Auftakt 2021 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Der aktuelle IndyCar-Kalender 2021:

Datum Rennen Strecke Streckentyp 11.04. Birmingham Barber Motorsports Park Rundkurs 25.04. St. Petersburg Streets of St. Petersburg Stadtkurs 01.05. Fort Worth 1 Texas Motor Speedway Oval 02.05. Fort Worth 2 Texas Motor Speedway Oval 15.05. Indianapolis-GP 1 Indianapolis Motor Speedway Road Course Rundkurs 30.05. Indy 500 Indianapolis Motor Speedway Oval 12.06. Detroit 1 The Raceway on Belle Isle Stadtkurs 13.06. Detroit 2 The Raceway on Belle Isle Stadtkurs 20.06. Elkhart Lake Road America Rundkurs 04.07. Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course Rundkurs 11.07. Toronto Exhibition Place Stadtkurs 08.08. Nashville Streets of Nashville Stadtkurs 14.08. Indianapolis-GP 2 Indianapolis Motor Speedway Road Course Rundkurs 21.08. St. Louis Gateway Motorsports Park Oval 12.09. Portland Portland International Raceway Rundkurs 19.09. Laguna Seca Laguna Seca Raceway Rundkurs 26.09. Long Beach Streets of Long Beach Stadtkurs

