Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

24h Le Mans
24h Le Mans
24h Daytona
Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Formel 1
Formel 1
Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone

MotoGP
MotoGP
Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone
IndyCar

Warum Mick Schumacher nicht gleich zu den IndyCars gewechselt ist

Mick Schumacher startet 2026 in der IndyCar-Serie - Dass er den Wechsel nicht schon direkt nach dem Formel-1-Aus vollzogen hat, hat klare Gründe

Heiko Stritzke Joey Barnes
Veröffentlicht:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Warum Mick Schumacher nicht gleich zu den IndyCars gewechselt ist

Mick Schumacher beim IndyCar-Test in Indianapolis

Foto: Penske Entertainment

Mick Schumacher fährt IndyCar 2026. Eine Entscheidung, bei der er seinem Herzen gefolgt ist, denn er wollte nach zwei Jahren Sportwagen unbedingt wieder Formelfahrzeuge fahren. Nachdem es mit einem Platz im Formel-1-Team von Cadillac nicht geklappt hat, beginnt für ihn nun das Abenteuer IndyCar.

Dass er erst jetzt und nicht schon direkt nach seinem Formel-1-Aus den Sprung über den Großen Teich wagt, ist kein Zufall. Es war eine bewusste Entscheidung für den Standort Europa.

"In meinem Team und meinem Umkreis schauen wir uns immer an, welche Optionen im Moment die besten für mich sind", erklärt der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher auf Nachfrage von Motorsport.com USA, einer englischsprachigen Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network. "In den Jahren nach der Formel 1 wollte ich erst einmal in Europa bleiben, weshalb die WEC eine sehr attraktive Option war."

In der Langstrecken-Weltmeisterschaft sah er zunächst eine langfristige Zukunft, doch das änderte sich mit der Zeit. Da eine Rückkehr in die Formel 1 vorerst nicht möglich war, rückte die IndyCar-Serie in den Fokus. "Ich bin sehr glücklich, jetzt hier zu sein, nachdem ich mehr darüber erfahren und gesehen habe", sagt der 26-Jährige heute.

Schumacher hofft zudem, dass sein Wechsel einen positiven Effekt auf die Wahrnehmung der Serie in seiner Heimat hat: "Hier gibt es so viele gute Dinge, die in Europa gar nicht richtig dargestellt werden. Ich hoffe, dass diese Dinge durch mein Kommen nach Europa herüberschwappen und wir mehr Zuschauer gewinnen - und dass die [Free-TV-] Übertragungen hoffentlich auch nach Deutschland zurückkehren." (IndyCar 2026: So siehst Du Mick Schumacher live im TV)

Alte Bekannte aus der Formel-2-Zeit

Interessanterweise ist Schumacher im US-Fahrerlager alles andere als ein Fremder. Das Feld der Saison 2026 erinnert fast schon an ein Klassentreffen der Formel-2-Saison 2020: Marcus Armstrong, Christian Lundgaard, Callum Ilott, Robert Schwarzman (sofern Prema antritt) und Mick Schumacher waren allesamt in Schumachers Meisterjahr in der Serie aktiv.

Dennoch betont Schumacher, dass seine ehemaligen Weggefährten nicht der ausschlaggebende Grund für seine Unterschrift bei RLL waren. "Ich hatte schon ziemlich früh ein paar Optionen in der IndyCar-Serie, die ich damals einfach nicht gezogen habe, weil ich in Europa bleiben wollte", stellt er klar.

Es war also eine rein persönliche Richtungsentscheidung. Dennoch freut er sich auf das Wiedersehen: "Es ist natürlich schön, zurückzukommen und bekannte Gesichter zu sehen - Leute, gegen die ich schon seit Kart-Zeiten fahre."

Gleichzeitig reizt ihn der Wettbewerb mit den etablierten US-Größen. "Ich möchte auch neue Leute kennenlernen, gegen die ich noch nie gefahren bin, und sehen, was sie draufhaben. Die Möglichkeiten in der IndyCar-Serie sehen für mich nach jeder Menge Spaß aus, und ich bin sicher, dass ich hier eine gute Zeit haben werde."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Mick Schumacher in der IndyCar-Serie 2026: So funktioniert das Racing im Oval
Mehr von
Heiko Stritzke

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

24h Le Mans
24h Le Mans
24h Daytona
Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

12h Bathurst 2026: Updates zu Teams und Fahrern

Supercars
Supercars
12h Bathurst 2026: Updates zu Teams und Fahrern
Mehr von
Mick Schumacher

Mick Schumacher: "Indy 500 nicht das eine Rennen, das mich beschäftigt"

IndyCar
IndyCar
Indy 500
Mick Schumacher: "Indy 500 nicht das eine Rennen, das mich beschäftigt"

Mick Schumacher in der IndyCar-Serie 2026: So funktioniert das Racing im Oval

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher in der IndyCar-Serie 2026: So funktioniert das Racing im Oval

Fahrer-Coach und neues Vokabular: So will Mick Schumacher IndyCar erobern

IndyCar
IndyCar
Fahrer-Coach und neues Vokabular: So will Mick Schumacher IndyCar erobern
Mehr von
Rahal Letterman Lanigan Racing

Mick Schumacher beim Indy 500: Historisches liegt in der Luft!

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher beim Indy 500: Historisches liegt in der Luft!

Mick Schumacher fährt volle IndyCar-Saison 2026: Wer und was ihn erwartet

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher fährt volle IndyCar-Saison 2026: Wer und was ihn erwartet

Plätze eins und zwei: Mick Schumacher bei IndyCar-Test stark

Formel 1
Formel 1
Plätze eins und zwei: Mick Schumacher bei IndyCar-Test stark

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
F1 Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
F1 Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
F1 Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen