Zak Brown: Patricio O'Ward wird noch "viele Jahre" bei McLaren sein

Patricio O'Ward zählt zur jungen, aufstrebenden Generation in der IndyCar-Serie. In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Spekulationen über die Zukunft des 23-jährigen Mexikaners. Bekommt er von McLaren eine Formel-1-Chance, bleibt er in der IndyCar-Serie?

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Colton Herta einen Test im Formel-1-Auto von McLaren erhalten wird. O'Ward durfte den F1-Boliden bereits im Dezember 2021 beim Young-Driver-Test in Abu Dhabi erstmals probieren.

In den USA sind O'Ward und Herta Konkurrenten. Deshalb war O'Ward zunächst nicht glücklich, das McLaren auch Herta für die Formel 1 in Betracht zieht. Mittlerweile sollen sich hinter den Kulissen die Wogen wieder geglättet haben.

Anfang Mai feierte O'Ward im Barber-Motorsport-Park in Birmingham seinen ersten IndyCar-Saisonsieg. Im Rahmen des Formel-1-Rennens in Miami verriet McLaren-CEO Zak Brown, dass man mit O'Ward vor einer Vertragsverlängerung in der IndyCar-Serie steht.

"Unser neuer Vertrag steht bevor. Wir werden noch viele Jahre gemeinsam verbringen", sagt Brown. "Er hat es in Barber super gemacht. Er ist ein McLaren-Fahrer. Letztendlich liegt es an Andreas [Seidl], die Formel-1-Seite zu entscheiden und welche Testmöglichkeiten es gibt."

Ob einer der US-Boys demnächst auch im Rahmen der Formel 1 zu sehen sein wird, bleibt noch offen. Seidl sagt dazu: "Wir sind in diesem Jahr per Reglement verpflichtet, junge Fahrer in zwei Freien Trainings einzusetzen."

"Deswegen ist ein Prozess im Gange, wem wir dann diese Chance geben werden, diese zwei Freien Trainings zu fahren. Um diese Entscheidung zu treffen, haben wir die Möglichkeit, Tests mit alten Autos durchzuführen. Damit erhalten junge Fahrer die Chance, sich in einem Formel 1 zu zeigen."

Realistische Formel-1-Chance für US-Boys?

"Wir haben dadurch auch die Möglichkeit, sie so bald wie möglich vorzubereiten. Ich möchte aber klarstellen", betont Seidl, "dass wir unsere Fahrer haben. Wir vertrauen ihnen. Wir sind sehr zufrieden mit unseren beiden Fahrern." Das sind Lando Norris und Daniel Ricciardo.

Patricio O'Ward beim Formel-1-Test im Dezember 2021 Foto: Motorsport Images

"Also wenn wir mit anderen Fahrern testen, dann um die Regeln in diesem Jahr zu erfüllen", so der deutsche Teamchef. Kurzfristig ist damit ausgeschlossen, dass einer der US-Boys zu McLaren in die Formel 1 wechselt. Ricciardos Vertrag gilt auch 2023. Norris ist bis 2025 gebunden.

Aber könnte man rein theoretisch O'Ward oder Herta im Hintergrund für 2024 als Nachfolger von Ricciardo aufbauen? Wären das zwei realistische zukünftige Fahrer für McLaren in der Formel 1? "Das sehen wir nach den Evaluierungen", meint Seidl.

"Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, ihnen diese Chance zu ermöglichen, damit sie sich zeigen können. Damit man sieht, was sie mit einem Formel-1-Auto machen können. Und dann sehen wir weiter. Momentan haben wir fantastische Möglichkeiten und wir sind natürlich daran interessiert, wer in einigen Jahren potenzielle McLaren-Fahrer sein könnten."

Obwohl Herta einen Test mit McLaren bekommen wird, könnte er als derzeitiger Andretti-Fahrer möglicherweise mit Andretti in die Formel 1 kommen, sollte Andretti als neues Team akzeptiert werden. O'Ward hat schon lange eine Verbindung mit McLaren und hegt spätestens seit seinem ersten Test Formel-1-Ambitionen.

Mit Bildmaterial von Richard Dole / Motorsport Images.