Zusammenbruch nach Iowa-Crash: Josef Newgarden im Krankenhaus

Audio-Player laden

Eigentlich verlief alles ganz harmlos: Josef Newgarden krachte auf dem Oval des Iowa Speedways heftig in die Mauer, stieg jedoch selbstständig aus dem havarierten Penske-Boliden aus und lief ohne Unterstützung zum Krankenwagen. Auch nach dem Check im Medical-Centre an der Strecke wurde der Vortagessieger schnell entlassen. Doch dann brach Newgarden plötzlich zusammen.

Zuvor hatte der 31-Jährige noch ein Interview gegeben, in dem er seiner Enttäuschung freien lauf gelassen hatte. Newgarden fuhr beim Double-Header in Iowa am Samstag zum Sieg und war auch am Sonntag der dominierende Fahrer mit den meisten Führungsrunden. Jedoch brach ein Teil der Radaufhängung, weshalb der US-Amerikaner in Runde 235 von 300 mit dem Heck voraus in die Mauer krachte.

Nach dem Interview brach Newgarden plötzlich zusammen, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort verbringt der Penske-Fahrer vorsichtshalber die Nacht. Im einem Statement seines Teams heißt es: "Nach dem Rennen hat er das Bewusstsein verloren und ist gestürzt. Dabei hat er sich eine Wunde am Hinterkopf zugezogen." Aufgrund des Verkehrs im Bereich der Strecke wurde Newgarden mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht.

Dort wurden sofort einige Untersuchungen und Scans durchgeführt, die alle jedoch keine Ursache für die Bewusstlosigkeit zeigten. Um den Zustand des Rennfahrers zu beobachten, entschieden die Ärzte, Newgarden über Nacht stationär aufzunehmen. Außerdem muss sich der 31-Jährige am Donnerstag noch einmal beim medizinischen Team der IndyCar-Serie vorstellen und untersuchen lassen.

Das hat jedoch nichts mit dem Zusammenbruch, sondern mit den Messwerten des Unfalls zu tun. Der Kräftemesser in Newgardens Ohr hat beim Aufprall Kräfte von über 80 g gemessen, was der Grenzwert bei Unfällen ist. Damit ist der US-Amerikaner verpflichtet, sich am Donnerstag erneut bei den IndyCar-Ärzten vorzustellen.

Trotz des Ausfalls am Sonntag liegt Newgarden in der Gesamtwertung weiterhin auf Platz drei. Er hat 34 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Marcus Ericsson, der im Jahr 2022 das Indy 500 gewonnen hat. Will Power folgt auf Platz zwei. Die IndyCar-Serie reist schon am kommenden Samstag, den 30. Juli 2022, für das nächste Rennen an den Rundkurs des Indianapolis Motor Speedways.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.