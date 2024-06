Indy NXT Elkhart Lake: Erster Sieg von Jamie Chadwick in den USA

Jamie Chadwick hat in den USA ihren bisher größten Rennerfolg erobert. Die Britin gewann das Rennen der Indy NXT, der Nachwuchsserie der IndyCars, in Elkhart Lake Road America. Sie ist damit die dritte Frau, die ein Rennen in dieser Serie gewinnen konnte.

Die Brasilianerin Ana Beatriz siegte 2008 auf dem Nashville Speedway und 2009 in Iowa. Und die Britin Pippa Mann gewann 2010 auf dem Kentucky Speedway. Das waren allesamt Ovalkurse, während Chadwick nun auf einer Rundstrecke triumphierte.

Chadwick bestreitet mit dem Andretti-Team ihre zweite Saison in der Indy NXT. Im Mai fuhr sie auf dem Infield-Kurs in Indianapolis mit Platz drei erstmals auf das Podest. Nun eroberte die 26-Jährige in Road America ihre erste Poleposition und fuhr zum Sieg.

"Mir fehlen die Worte", sagt Chadwick. "Ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen emotional. Wir hatten dieses Jahr ein unglaubliches Auto, aber waren einfach nicht in der Lage, etwas zu tun. Ich bin einfach so froh, dass wir durchgehalten haben."

"Ich wollte heute wirklich gewinnen, und ich bin den Andretti-Jungs einfach so dankbar. Ehrlich gesagt war es ein hartes Jahr. Sie haben mir so viel geholfen, also widme ich ihnen diesen Sieg." Sie gewann knapp vor ihrem Teamkollegen Louis Foster.

Chadwick musste sich bei mehreren Neustarts verteidigen. Beim Start verbesserte sich Jacob Abel (Abel Motorsports) von Platz vier auf zwei und übte sofort Druck auf Chadwick aus. Aber sie konnte trotz zweier Safety-Car-Phasen in der ersten Rennhälfte die Führung halten.

Die Britin wehrte alle Angriffe ab und feierte einen Start-Ziel-Sieg Foto: Penske Entertainment: Joe Skibinski

In Runde 13 überholte Foster Abel in Kurve 1, wodurch sich Chadwicks Vorsprung auf etwas über eine Sekunde vergrößerte. Foster holte rasch auf und griff in Kurve 13 an, aber Chadwick wehrte das Manöver erfolgreich ab.

Somit mischte sich Abel wieder ein. Durch das Duell zwischen Foster und Abel bekam Chadwick wieder etwas Luft. In Runde 15 kam es zu einem Unfall zwischen Myles Rowe (HMD) und Jordan Missing (Abel Motorsports). Das sorgte für eine rote Flagge.

Das Rennen wurde über zwei Runden neu gestartet. "Als die rote Flagge kam, dachte ich mir, kommt schon", sagt Chadwick. "Die Reifen ließen schon etwas nach, also wusste ich, dass ich aggressiv sein musste. Ich wollte wirklich gewinnen." Das klappte auch.

Nach dem Neustart baute sie sich einen Vorsprung von sieben Zehntelsekunden für die letzte Runde auf und fuhr den Sieg fehlerfrei ins Ziel. Nach sechs Saisonrennen ist Chadwick auf dem neunten Platz der Meisterschaft zu finden. Sie ist weiterhin Teil der Fahrerakademie des Formel-1-Teams Williams.

Mit Bildmaterial von Penske Entertainment: Joe Skibinski.