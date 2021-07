16:07

Porsche 1-2

Jetzt führen zwei Porsche das Klassement an, denn Klaus Bachler hat den 911er #44 von Falken (Bachler/Ragginger/S. Müller/Picariello) auf Platz zwei nach vorne gebracht. Der Manthey-Porsche #911 (Cairoli/Christensen/Estre/Kern) muss derweil kurz zur technischen Abnahme.



In der Zwischenzeit hat man beim Fuchsschwanz-Manta für heute schon zusammengepackt. "Wir sind mit unserem Programm durch. Alle Fahrer sind qualifiziert und das Auto läuft super. Wir haben das Licht noch eingestellt und sind jetzt „Ready to race“. Derzeit sind draußen alle sehr diszipliniert. Wenn das im Rennen auch so ist, würde ich mich sehr freuen", so Volker Strycek.