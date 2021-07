15:22

Der Pole-Setter bei MST

Unser Mann vor Ort, Heiko, hat sich gerade Pole-Mann Nick Yelloly zur Brust genommen. Ihm hat der BMW-Pilot erzählt: "In der zweiten Runde ging es mehr um die Bedingungen. Also wollte ich sichergehen, dass ich zwei Runden fahre und schon mal eine starke Zeit vorlege. Die Verhältnisse waren dann bis zum letzten Viertel der Runde ein wenig besser und die Wolken hingen da so tief, dass ich praktisch nichts gesehen und dann ein wenig auf mein Delta verloren habe. Einfach, weil es so nass war."