Live-Ticker 24h Nürburgring 2022: Chronologie des Donnerstags

Kritik von Octane126 und was dran ist

In einer Pressemitteilung vor dem Rennen hatte sich die Schweizer Ferrari-Mannschaft Octane126 unter anderem über eine unfaire Einstufung in der Balance of Performance (BoP) beschwert. Wir haben mit dem Team gesprochen und uns die Einstufungen des Ferrari 488 GT3 in den vergangenen beiden Jahren angeschaut. Die Analyse von Heiko Stritzke findet ihr hier. Der Artikel liefert auch spannende Hintergründe zum Neuaufbau des Autos.