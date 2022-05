Live-Ticker 24h Nürburgring 2022: Chronologie des Freitags

Engel übt Kritik am Format

Maro Engel hat den Einzug in Q2 zwar geschafft, findet es aber dennoch nicht richtig, dass sich so viele Top-Autos in Q1 abmühen müssen und einige den Sprung nicht schaffen. "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass so viele Gesamt-Favoriten in Top-Q1 fahren müssen", sagt er. "Ich glaube die Zuschauer draußen würden gerne alle Favoriten in Top-Q2 sehen. Da tut es mir echt leid für alle, die jetzt in Top-Q2 nicht fahren können."