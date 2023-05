Live-Ticker 24h Nürburgring 2023: Der Donnerstag in der Chronologie

Neu-Aufbau des Opel Manta: So heftig war der Kraftakt für Olaf Beckmann

Der Publikumsliebling Opel Manta ist in diesem Jahr zurück, nachdem das Kultauto 2022 kurz vor dem 24-Stunden-Rennen ausgebrannt war. Wir sprachen mit Besitzer Olaf Beckmann, der den Manta zusammen mit einem Freund wieder aufgebaut hat. Und das war ein Kraftakt für den heute 75-Jährigen.



"Zwischen 18 und 18.30 Uhr habe ich angefangen, das ging dann bis 23 Uhr oder Mitternacht, manchmal bis 2 Uhr morgens, und am nächsten Morgen um 6 Uhr war ich wieder in der Firma", sagte Beckmann gegenüber 'Motorsport-Total.com'. "Das habe ich ein Dreivierteljahr getrieben."



Welchen persönlichen Schicksalsschlag Beckmann während dieser Tortur erlitt, könnt ihr in den nächsten Tagen auf unserem Portal nachlesen. Doch so viel sei vorab verraten: Es gab ein Happy End:



"Gestern beim Adenauer Racing Day war Gänsehaut pur. Der Zuspruch der Fans war riesig. Was für mich wichtig ist: Die Mannschaft, die hier ist, die gibt mir die Kraft. Das sind Freunde, die das Hobby teilen. Wegen ihnen habe ich das gemacht. Wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich den Kram in die Ecke geschmissen."