Liveticker 24h Nürburgring 2024: Jetzt das Top-Qualifying live!

Zwei Teams müssen die Autos tauschen

Die zahlreichen Zwischenfälle im zweiten Qualifying am Donnerstagabend haben zwei Autos nicht überlebt. Sowohl der Mercedes-AMG GT4 #111 von Schnitzelalm, der zu Beginn des Trainings in der Fuchsröhre verunfallt war, als auch der Cup-Porsche #107 von RPM, der später mit dem Rowe-BMW #98 kollidiert war, sind so stark beschädigt, dass sie nicht repariert werden können. In beiden Fällen haben die Teams bei den Sportkommissaren beantragt, das Auto auszutauschen, was in beiden Fällen genehmigt wurde.