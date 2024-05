Live-Ticker 24h Nürburgring 2024: Jetzt das erste Qualifying live!

Stimmen vor dem Rennen - BMW

Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport): "Ein Monat voller 24-Stunden-Highlights wartet auf uns, und los geht es in der Heimat von BMW M. Es gibt wohl keine Rennstrecke, die so eng mit der Historie von BMW M Motorsport verbunden ist, wie die Nordschleife. Nach Platz zwei im vergangenen Jahr lautet unser Ziel nun, die Erfolgsgeschichte von bisher 20 Siegen bei den 24h Nürburgring fortzuschreiben. Die Vorbereitungszeit war in diesem Jahr recht kurz. Doch wir konnten bei Tests und bei den Qualifiers viel wichtige Arbeit leisten, und unsere beiden Teams, das BMW M Team RMG und ROWE Racing, sind echte Nordschleifenspezialisten. Dazu kommt das starke Aufgebot unserer zehn BMW M Werksfahrer, das viel Erfahrung bei diesem speziellen Rennen und sehr guten Speed im BMW M4 GT3 vereint. Wenn uns nun noch das nötige Rennglück hold ist, haben wir sehr gute Chancen. Neben unseren drei SP9-Pro-Fahrzeugen gehen wieder sehr viele BMW M Motorsport Teams und Fahrer in den verschiedenen Klassen an den Start, und ich wünsche allen viel Erfolg in der 'Grünen Hölle'. Bevor das Rennen selbst startet, freuen wir uns schon auf ein weiteres Highlight: Es ist großartig, unseren neuen BMW M4 GT3 EVO in diesem Rahmen vorstellen zu können. Ihm gehört die Zukunft, nicht nur auf der Nordschleife, sondern auf den Rennstrecken dieser Welt. Auch der neue BMW M4 GT4 EVO wird am Nürburgring zu sehen sein. Mein Dank geht an alle bei BMW M Motorsport, die mit langer, harter Arbeit dafür gesorgt haben, dass diese neuen BMW M Rennfahrzeuge in naher Zukunft die Rennstrecken erobern werden."



Stefan Reinhold (Teamchef BMW M Team RMG): "Wir als Team aus der Eifel können unser Heimspiel beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring kaum erwarten. Mit Max und Dan arbeiten wir seit Jahren eng zusammen, und wir sind ein bestens aufeinander eingespieltes Team. Mit unserem neuen Fahrer Charles haben wir in der Vorbereitungszeit ebenfalls eng und gut zusammengearbeitet, und er konnte sich optimal auf unser Team und den BMW M4 GT3 auf der Nordschleife einstellen. Die Qualifiers im April waren ein guter Testlauf, bei dem wir in Sachen Abstimmung vieles aussortieren konnten. Nun wird es ernst, und wir fiebern dem Start des 24-Stunden-Rennens entgegen. Wir freuen uns auf die Herausforderungen, die nur dieses Rennen bietet, ebenso wie auf die einzigartige Atmosphäre im Fahrerlager und rund um die Nordschleife. Wir sind stark aufgestellt, möchten den vielen Fans eine gute Show bieten, und das Ziel lautet natürlich, bei unserem Heimspiel ein Topp-Ergebnis zu holen."



Hans-Peter Naundorf (Teamchef ROWE Racing): "Die 24h Nürburgring sind das erste große Highlight der Saison. Es ist zu begrüßen, dass dieses Rennen erstmals auch Teil der Intercontinental GT Challenge ist, die damit jetzt wirklich legendäre Strecken umfasst, die einer solchen Serie gerecht werden. Wir wollen am Nürburgring in diesem Jahr auf dem Podium eine Stufe höher steigen als beim letzten Mal. Das ist unser großes Ziel, auf das wir zwölf Monate lang hingearbeitet haben."



Max Hesse (#72 BMW M4 GT3, BMW M Team RMG): "Ich freue mich schon extrem auf die 24h Nürburgring. Zusammen mit den 24h Spa ist das die interessanteste und größte Rennwoche des Jahres für uns. In den vergangenen Jahren waren wir dort schon immer sehr schnell unterwegs, konnten es aber leider aus verschiedenen Gründen nicht nach Hause bringen. Daher ist das natürlich in diesem Jahr das Ziel. Mit Charles haben wir eine neue Konstellation, und gemeinsam mit dem BMW M Team RMG sind wir hoch motiviert. Die Jungs haben bei der Vorbereitung des Autos wieder einen topp Job gemacht. Ich freue mich auch schon auf die vielen Fans entlang der Strecke. Es wird sicherlich eine coole Woche!"



Raffaele Marciello (#98 BMW M4 GT3, ROWE Racing): "Ich freue mich schon sehr auf meine ersten 24h Nürburgring mit BMW M Motorsport und ROWE Racing. Wir hatten eine gute Vorbereitung und ich fühle mich bereit. Wir haben ein sehr starkes Team und sind sehr starke Teamkollegen. Dies ist ein Rennen, das ich noch nie gewonnen habe, und ich hoffe, dass es mir in diesem Jahr gelingt. Das wird sicherlich nicht einfach, aber wir werden hart arbeiten, um unser Ziel zu erreichen."



Sheldon van der Linde (#99 BMW M4 GT3, ROWE Racing): "Ich fiebere dem 24-Stunden-Rennen schon entgegen. Ich trete dort zum vierten Mal mit ROWE Racing an, und wir haben ein super Line-up mit Robin und Dries sowie Augusto, der in beiden Autos fahren wird. Also viel Erfahrung auf der Nordschleife, eine starkes Besetzung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren können. Ich wurde auf dem Nürburgring ein paar Mal Dritter und Zweiter, und der Sieg steht natürlich auf meiner Wunschliste. Ich habe das Gefühl, dass dies das Jahr dafür sein könnte."