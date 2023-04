Live-Ticker 24h Nürburgring Qualifiers 2023: Sonntag in der Chronologie

Aufklärung

Es war ein Reifenschaden und er muss unmittelbar nach dem Überholmanöver gegen Heinemann passiert sein. Stippler sagt: "Offensichtlich haben wir die Lauffläche verloren. Es war an einer schnellen Stelle, in der Mutkurve das kurvenäußere Rad. Da haben wir einerseits Glück gehabt. Andererseits ist es wieder ein verlorenes Rennen. Dieses Jahr ist einfach der Wurm drin."



Ganz verloren ist das Rennen noch nicht, aber Vincent Kolb hat einiges an Arbeit vor sich. Die letzten Stopps stehen an, dann schauen wir mal. Wie gesagt, Vorhersage ist, dass der Abt-Lambo führen wird.