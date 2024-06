Liveticker 24h Nürburgring 2024: Rennen wegen Nebel unterbrochen!

Volkswagen Beetle RSR in Problemen - aber nicht mit Antriebswelle

Der VW Beetle RSR von White Angel for Fly and Help musste um 18 Uhr einen Reparaturstopp absolvieren. Allerdings war es kein Problem mit den Antriebswellen, sondern die Folge eines Überfahrens eines Trümmerteils, was zu Schäden am Fahrzeug geführt hat. Nach einer knapp halbstündigen Reparatur ging der Bolide wieder auf die Strecke und dreht seitdem zuverlässig seine Runden. Die Stifung Fly&Help baut Schulen in Afrika und fährt beim Rennen für den guten Zweck.