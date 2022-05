Ticker-Nachlese 24h Nürburgring 2022: Phoenix-Audi gewinnt Jubiläumsrennen

Und der Preis für den Temposünder des Wochenendes geht an ...

Hans Wehrmann, der auf dem Cup-Porsche #125 von Huber gemeldet ist. In einer Zone mit doppelt geschwenkten gelben Flaggen, in der maximal 120 km/h erlaubt sind, wurde er um kurz nach 8:00 Uhr am Sonntag mit 220 km/h erwischt. Die Folgen sind beträchtlich - für Team und Fahrer.



Das Auto erhält eine Zeitstrafe von 7:32 Minuten. Wehrmann wird zudem disqualifiziert, sein Nordschleifen-Permit wird eingezogen und der Fall an den DMSB gemeldet.