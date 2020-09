24h Nürburgring 2020: Audi-Fahrer verliert Nordschleifen-Lizenz

Ein erheblicher Regelverstoß in einer Gelbzone hat für Miroslav Konopka und die Besetzung des Car-Collection-Audi mit der Startnummer 7 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2020 gravierende Folgen.

Konopka wird vom weiteren Verlauf des Rennwochenendes ausgeschlossen. Zudem wird seine Nordschleifen-Lizenz (Permit A) eingezogen und der Vorfall an den Deutschen Motorsport-Bund (DMSB) gemeldet.

Darüber hinaus muss die Startnummer 7 im Rennen nach der ersten Startgruppe aus der Boxengasse starten und zusätzlich eine Stopp-and-go-Strafe von drei Minuten absitzen.

Laut Urteil der Sportkommissare war Konopka am Donnerstagabend im zweite Qualifying in einer Gelbzone im Kesselchen erheblich zu schnell gefahren. Er habe die Streckenposten 130 und 131, an denen doppelte gelbe Flaggen geschwenkt wurden, passiert, ohne dabei abzubremsen.

Anstatt der erlaubten 120 km/h wurde der Audi dort mit einer Geschwindigkeit von 215 km/h gemessen. Auch in der darauf folgenden Code-60-Zone habe Konopka das erlaubte Tempo von 60 km/h überschritten.

Nach der Disqualifikation Konopkas werden Milan Dontje, Patric Niederhauser und Mike David Ortmann das Rennen zu dritt bestreiten - mit einer gewaltigen Hypothek.

Mit Bildmaterial von Gruppe C.