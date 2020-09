24h Nürburgring 2020: Porsche-Teams geben neue Fahrerbesetzungen bekannt

Die Porsche-Einsatzteams aus der Klasse SP9 des 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2020 haben am Dienstagabend die neuen Fahrerbesetzungen bekannt gegeben. Umstellungen war notwendig, weil Porsche seine Werksfahrer, die am vergangenen Wochenende bei den 24 Stunden von Le Mans am Start waren, nach positiven COVID-19-Tests im Team vom Rennen auf der Nordschleife abgezogen hatte.

Mathieu Jaminet und Lars Kern, die ursprünglich auf dem zurückgezogenen Manthey-Porsche #911 "Grello" hätten fahren sollen, wechseln zu Frikadelli und werden dort das Auto mit der Startnummer 31 pilotieren, bei dem mit Michael Christensen, Kevin Estre und Matt Campell gleich drei Fahrer ausfallen.

Von der ursprünglich geplanten Besetzung verbleibt nur Maxim Martin auf dem Auto, der am vergangenen Wochenende zwar auch in Le Mans gefahren war, allerdings für Aston Martin. Vierter Fahrer der #31 wird Lance David Arnold sein, der ursprünglich auf dem Schwesterauto mit der #30 gemeldet war. Seinen Platz dort nimmt Norbert Siedler ein.

Ebenfalls stark von den Ausfällen betroffen ist KCMG, wo auf der Startnummer 18 Patrick Pilet, und Richard Lietz sowie auf der Startnummer 19 Romain Dumas ersetzt werden müssen. Dort springen Earl Bamber, Jörg Bergmeister und Timo Bernhard ein, welche die #18 zusammen mit Dennis Olsen fahren werden. Olsen absolviert dabei einen Doppelstart und ist zusammen mit Edoardo Liberati, Josh Burdon und Alexandre Imperatori auf auf der #19 gemeldet.

Bei Falken fallen auf der #33 Thomas Preining und auf der #44 Matteo Cairoli aus. Beide werden nicht ersetzt, vielmehr tritt das Team mit nur sechs Fahrern an. Klaus Bachler und Sven Müller fungieren dabei als Doppelstarter und sind auf beiden Falken-Porsche gemeldet.

Ersatz brauchte schließlich auch das Team Huber, wo Wolf Henzler nicht an den Start gehen kann, da er am vergangenen Wochenende ebenfalls mit Porsche in Le Mans vor Ort war. Statt seiner wird Nico Menzel zusammen mit Marco Holzer, Patrick Kolb und Lorenzo Rocco di Torrepadula den 911er mit der Startnummer 25 fahren.

Übersicht der Porsche-Teams in der SP9:

KCMG-Porsche #18 (Bamber/Bergmeister/Bernhard/Olsen)

KCMG-Porsche #19 (Olsen/Liberati/Burdon/Imperatori)

Huber-Porsche #25 (Holzer/P. Kolb/Rocco/Menzel)

Frikadelli-Porsche #30 (Abbelen/A. Müller/Renauer/Siedler)

Frikadelli-Porsche #31 (Kern/Jaminet/Martin/Arnold)

Falken-Porsche #33 (Engelhardt/S. Müller/Bachler/Werner)

Falken-Porsche #44 (Bachler/S. Müller/Dumbreck/Ragginger)

Mit Bildmaterial von VLN.