24h Nürburgring 2020: Zeitplan für Rennen und Trainings

Vom 24. bis 27. September findet die 48. Auflage des ADAC Total 24-Stunden-Rennen Nürburgring statt. Wegen der COVID-19-Pandemie musste das Langstreckenrennen auf der Nordschleife vom ursprünglich geplanten Termin im Mai auf September verschoben werden.

Nun hat der Veranstalter ADAC Nordrhein den Zeitplan zum Top-Event in der "Grünen Hölle" veröffentlicht. Vier Tage lang bieten die Teilnehmer des Langstreckenrennens sowie das Rahmenprogramm bestehend aus FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR), 24h-Classic, deutscher Formel 4 und RCN auf der Nordschleife und dem Grand-Prix-Kurs ein volles Programm.

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Trainingsläufe. Am Freitag gibt es die ersten Rennen der Formel 4 und des 24h-Classic, ehe am Abend im Top-Qualifying die endgültige Startaufstellung des 24-Stunden-Rennen ermittelt wird. Als Rahmenprogramm am Samstag gibt es zwei Rennen des FIA WTCR und ein weiteres der Formel 4, ehe um 15:30 Uhr das Langstreckenrennen zweimal rund um die Uhr gestartet wird. Zur gleichen Zeit werden am Sonntag die Sieger abgewunken.

Zeitplan ADAC Total 24-Stunden-Rennen Nürburgring 2020

Donnerstag, 24. September 2020

09:00-12:30 Uhr: Rundstrecken-Challenge RCN - Leistungsprüfung - Nordschleife

09:30-10:00 Uhr: Formel 4 - 1. Freies Training - Grand-Prix-Kurs

10:15-10:45 Uhr: Formel 4 - 2. Freies Training - Grand-Prix-Kurs

11:50-12:05 Uhr: Formel 4 - 1. Qualifying - Grand-Prix-Kurs

13:05-14:45 Uhr: 24h-Rennen - 1. Qualifying - Gesamtstrecke

15:15-15:55 Uhr: FIA WTCR - 1. Freies Training - Gesamtstrecke

16:45-18:35 Uhr: 24h-Classic - Qualifying - Gesamtstrecke

18:55-19:10 Uhr: Formel 4 - 2. Qualifying - Grand-Prix-Kurs

19:35-20:15 Uhr: FIA WTCR - 2. Freies Training - Gesamtstrecke

20:30-23:30 Uhr: 24h-Rennen - 2. Qualifying - Gesamtstrecke

Freitag, 25. September 2020

08:10-08:40 Uhr: Formel 4 - 1. Rennen - Grand-Prix-Kurs

10:05-13:05 Uhr: 24h-Classic - Rennen - Gesamtstrecke

13:35-14:35 Uhr: 24h-Rennen - 3. Qualifying - Gesamtstrecke

15:15-15:45 Uhr: Formel 4 - 2. Rennen - Grand-Prix-Kurs

16:20-17:00 Uhr: FIA WTCR - Qualifying - Gesamtstrecke

17:40-20:00 Uhr: 24h-Rennen - Top-Qualifying - Gesamtstrecke

Samstag, 26. September 2020

08:30-09:10 Uhr: 24h-Rennen - Warm-up - Gesamtstrecke

10:10-10:37 Uhr: FIA WTCR - 1. Rennen - Gesamtstrecke

11:25-11:52 Uhr: FIA WTCR - 2. Rennen - Gesamtstrecke

12:35-13:05 Uhr: Formel 4 - 3. Rennen - Grand-Prix-Kurs

ab 14:00 Uhr: Startaufstellung 24h-Rennen

15:30 Uhr: 24h-Rennen - Rennstart - Gesamtstrecke

Sonntag, 27. September 2020

15:30 Uhr: 24h-Rennen - Zieleinlauf - Gesamtstrecke

Mit Bildmaterial von Gruppe C.