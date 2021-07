24h Nürburgring 2021: Mercedes führt Quali 1 bei abtrocknender Strecke an

Der erste Schlagabtausch bei den 24h Nürburgring 2021 geht an Mercedes-AMG: Die #6 von HRT (Assenheimer/Bastian/Engel/Haupt) hat sich die Bestzeit im ersten Qualifying geschnappt.

Nico Bastian setzte auf abtrocknender Strecke eine Zeit von 8:23.596 Minuten, nachdem die Nordschleife lange Zeit nass war. So lag über weite Strecken der Session zunächst Audi an der Spitze. Erst in der Schlussphase purzelten die Zeiten deutlich.

"Es ist noch früh, aber es gibt uns ein gutes Gefühl. Da weiß man, dass man in der Vorbereitung einen guten Job gemacht hat. Das ist erstmal das Wichtigste: mit einem guten Gefühl ins Wochenende zu starten", so Bastian nach dem Training.

Gleich zwei Lamborghinis in den Top-10

Der zweite Platz ging an Dennis Olsen im Frikadelli-Porsche #31 (Pilet/Makowiecki/Martin/Olsen), gefolgt vom Car-Collection-Audi #2 (Haase/N. Müller/Niederhauser/Winkelhock), dem Walkenhorst-BMW #101 (Krognes/Pittard/Tuck/J. Müller) und dem Phoenix-Audi #15 (Stippler/D. Vanthoor/Frijns/Drudi).

Sechster wurde der KCMG-Porsche #18 (Imperatori/Burdon/Liberati/Holzer) vor dem besten nicht-deutschen GT3-Auto im Feld, dem Konrad-Lamborghini #19 (Jefferies/di Martino/Zimmermann/Fontana).

Die Top 10 komplettieren der HRT-Mercedes #4 (Christodoulou/Engel/Metzger/Stolz), der FFF-Lamborghini #63 (Mapelli/Perera/Bortolotti/Altoe) und der Manthey-Porsche #911 (Cairoli/Christensen/Estre/Kern).

Sorgenkind: Der Hofor-BMW #81

Erwartungsgemäß lief das Training nicht für alle Teilnehmer reibungslos ab. Gleich drei Mal hat es den Hofor-BMW #81 (Ma. Kroll/Mi. Kroll/Prinz/Engljähringer) erwischt. Nach einem Dreher im Bereich Brünnchen blieb man kurz darauf auf der GP-Strecke stehen. Beim Abschlepp-Versuch riss dann auch noch das Seil. Ganz am Ende der Session strandete das Fahrzeug im Bereich Adenauer Forst.

Gedreht hat sich außerdem der Schnitzelalm-Mercedes #37 (Viebahn/Posavac/Weiland/Wirtz) im Bereich Aremberg. Die Fahrt konnte allerdings unbeschadet fortgesetzt werden. Zudem erlitt die Fly&Help-Viper #13 (Albrecht/Schall/Riebensahm/Asch) einen Reifenschaden vorne links. Man schaffte es ohne Folgeschäden an die Box zurück.

Kurz vor Schluss blieb noch der Lionspeed-Audi #24 (Rocco di Torrepadula/P. Kolb/M. Dontje/Niederhauser) im Bereich Steilstrecke stehen.

Das zweite Qualifying zu den 24h Nürburgring 2021 startet um 20:30 Uhr MESZ. Die Session könnt ihr ebenfalls wieder im Live-Ticker und im Livestream auf 'Motorsport.com' verfolgen.

Mit Bildmaterial von Jochen Merkle.