24h Nürburgring 2022: 1. Qualifying vorzeitig zu Ende, Bestzeit für BMW

Viele Zwischenfälle und eine verkürzte Session: Im 1. Qualifying zu den 24h Nürburgring 2022 war schon eine Menge los. Nach rund 70 von 90 geplanten Minuten fiel bereits die schwarz-weiß karierte Flagge. (Hier im Live-Ticker verfolgen)

Die schnellste Zeit fuhr Nick Catsburg im Rowe-BMW #98 (Catsburg/Edwards/S. van der Linde/Wittmann) in 8:14.771 Minuten. Damit ist der Niederländer, der vergangene Woche noch beim ADAC GT Masters in Spielberg unterwegs war, noch sechs Sekunden hinter dem Streckenrekord von Markenkollege Augusto Farfus.

Auch der zweite Platz ging an einen BMW M4 GT3, in diesem Fall an die #101 von Walkenhorst Motorsport (Krognes/Soucek/Trogen/J. Müller). Die Top 5 beschließen der HRT-Mercedes #12 (Marciello/Ellis/Stolz), der Toksport-WRT-Porsche #27 (Andlauer/Campbell/Jaminet) und der GetSpeed-Mercedes #4 (Engel/Gounon/Juncadella).

Aston Martin erreicht die Top 10

Als bestes Audi-Fahrzeug landete die #15 von Phoenix Racing (K. van der Linde/D. Vanthoor/Vervisch/Frijns) auf der sechsten Position, während sich das beste nicht-deutsche GT3-Fahrzeug, der TF-Sport-Aston-Martin #90 (Sörensen/Thiim/Pittard/Martin), auf dem neunten Rang einreihte.

Der True-KTM #117 (F. Stuck/J. Stuck/Palttala/Kofler) erreichte als bestes Nicht-GT3-Fahrzeug den 15. Platz, während das Schwesterauto #116 (Kofler/Siljehaug/Hofer/Heinemann) 21. wurde. Der Glickenhaus #706 (Mutsch/Laser/Mailleux/Westbrook) kam nicht über P24 hinaus.

In Probleme war im 1. Qualifying vor allem das BMW-Lager verstrickt. Die #20 von Schubert Motorsport (Krohn/Sims/Klingmann/Krütten) konnte erst verspätet ins Training starten. "Wir haben eine Undichtigkeit im Bereich des Tanks entdeckt. Das müssen wir genau checken und wenn alles funktioniert, fahren wir wieder raus", sagte Teamchef Torsten Schubert.

Kurioser Zwischenfall des Walkenhorst-BMW #102

Auch ein anderes Auto mit Schubert-Beteiligung hatte Probleme: Der BMW M2 Cup #880 blieb im Bereich Hohe Acht stehen - ohne Vortrieb, wie Schubert im Livestream mitteilte. Kurios war der Zwischenfall rund um den Walkenhorst-BMW #102 (J. Müller/M. von Bohlen/Tuck/Schmidt-Staade): Nach einem Treffer des KTM #116 blieb man im Yokohama-S stehen.

Beim Abschleppvorgang passierte dann der DMSB-Staffel ein Missgeschick: Der BMW krachte mit dem Heck voran in das Abschleppfahrzeug und beschädigte dabei dessen Front. Der CP-Mercedes #21 (Putman/Espenlaub/Foster/Lewis) schleppte sich seinerseits mit lädierte Front über die GP-Strecke, nachdem man den Toyota #120 (Supaphongs/Jian Hong/Kawamura) im Yokohama-S torpedierte. Der Toyota fuhr ohne linke Tür weiter.

Einen Unfall baute außerdem der Mühlner-Porsche #131 auf der Anfahrt zum Advan-Bogen. An dieser Stelle blieb später auch noch der Huber-Porsche #25 (Thyssen/Rader/N. Menzel/Kern) stehen. Und auch der WS-BMW #220 (Schreiner/Martin/Wohlwend/Mann) blieb wegen eines Defekts im Bereich Schwedenkreuz stehen.

Viele Zwischenfälle also, die letztlich für ein vorzeitiges Ende der Session sorgten. Rennleiter Walter Hornung bestätigte im Livestream, dass man die karierte Flagge aufgrund von Reparaturarbeiten an den Leitplanken rund 20 Minuten früher als geplant zeigte. Das nächste Training zu den 24h Nürburgring, das 2. Qualifying, beginnt heute Abend um 20:30 Uhr MESZ.

Mit Bildmaterial von Andreas Beil.