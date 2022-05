24h Nürburgring 2022: BMW auch nach dem 3. Qualifying vorn, KTM in Top 10

Audio-Player laden

Die Marke von Nick Catsburg hält auch im 3. Qualifying stand: Nach drei Trainingssessions zu den 24h Nürburgring 2022 liegt BMW an der Spitze. Am Freitagnachmittag konnte Catsburgs Rundenzeit von 8:14.771 Minuten erneut nicht unterboten werden. (Der Freitag im Live-Ticker)

Damit geht der Rowe-BMW #98 (Catsburg/Edwards/S. van der Linde/Wittmann) als schnellstes Fahrzeug nach drei Trainings in das Top-Qualifying, wo man in TQ1 noch einen Platz für das alles entscheidende TQ2 ergattern muss.

"Meine Runden waren gut. Ich habe mich auf das Top-Qualifying vorbereitet", blickt Sheldon van der Linde auf die drei Trainings zurück. "Die Hauptaufgabe ist, dass wir es noch ins Top-Qualifying 2 schaffen. Der M4 ist megagut und schnell zu fahren."

Maro Engel brachte den GetSpeed-Mercedes #4 (Engel/Gounon/Juncadella) auf Platz zwei nach vorne, allerdings wurde ihm nach der Session die Zeit gestrichen. Dadurch bleibt der Walkenhorst-BMW #101 (Krognes/Soucek/Trogen/J. Müller) Zweiter, gefolgt vom Toksport-WRT-Porsche #27 (Andlauer/Campbell/Jaminet) und dem Landgraf-Mercedes #55 (Assenheimer/Trefz/Baumann/Apotheloz).

Das beste Audi-Fahrzeug ist der Phoenix-Audi #5 (V. Kolb/Stippler/Feller/K. van der Linde). Auf diesem Auto erzielte Ricardo Feller die siebtschnellste Zeit. Bestes nicht-deutsche GT3-Fahrzeug war diesmal der Konrad-Lamborghini #7 (Jefferies/Pepper/di Martino/Hackländer), den Jordan Pepper auf den achten Rang nach vorne brachte.

GetSpeed-Mercedes geht rustikal zu Werke

Dahinter folgt ein echter Paukenschlag: Tim Heinemann stellte den True-KTM #116 (Kofler/Siljehaug/Hofer/Heinemann) auf Platz neun! Das Schwesterauto #117 (F. Stuck/J. Stuck/Palttala/Kofler) landete letztlich auf Position 29, während sich der Glickenhaus #706 (Mutsch/Laser/Mailleux/Westbrook) auf P13 einreihte.

Nachdem in den beiden Trainings am Donnerstag einiges los war, war es im 3. Qualifying am Freitag relativ ruhig. Zu Beginn waren zwei Top-Fahrzeuge in Zwischenfälle verwickelt: Erst flog der TF-Sport-Aston-Martin #90 (Sörensen/Thiim/Pittard/Martin) im Bereich Hatzenbach ab.

Kurze Zeit später wurde der Huber-Porsche #70 (Menzl/Berg/Hamprecht) vom GetSpeed-Mercedes #4 (Engel/Gounon/Juncadella) im Bereich Flugplatz in die Reifenstapel bugsiert. Während der AMG die Fahrt ungerührt fortsetzen konnte, verlor der Porsche beim Anprall den Heckflügel und musste anschließend in der Box repariert werden.

Im Top-Qualifying werden ab 17:50 Uhr MESZ die besten Startplätze ermittelt. 16 von 20 Fahrzeugen stehen für das Pole-Shootout im zweiten Abschnitt schon fest. Um die restlichen vier TQ2-Startplätze streiten sich 20 Autos im Top-Qualifying 1.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.