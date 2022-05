24h Nürburgring 2022: Manthey-Porsche "Grello" muss von hinten starten

Audio-Player laden

Rückschlag für Publikumsliebling "Grello" beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2022! Der Manthey-Porsche #1 (Christensen/Estre/Makowiecki/L. Vanthoor) wird aufgrund eines Tempovergehens im zweiten Qualifying ans Ende der ersten Startgruppe versetzt.

Damit steht den Titelverteidigern im Rennen eine gewaltige Aufholjagd bevor. Aufgrund der Strafversetzung möchte Manthey auf eine Teilnahme am für sie sportliche irrelevanten Top-Qualifying verzichten. Allerdings muss noch geprüft werden, ob dies laut Reglement zulässig oder eine Teilnahme verpflichtend ist.

Laut Mitteilung der Sportkommissare ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend um 22:32 Uhr. In einem Streckenabschnitt mit doppelt geschwenkten gelben Flaggen wurde "Grello" mit 137 km/h gemessen. Erlaubt sind in diesem Bereich maximal 120 km/h. Am Steuer des Autos saß zu diesem Zeitpunkt Kevin Estre.

Der Franzose erklärt den Zwischenfall wie folgt: "In einer Code 120 [doppelt gelb geschwenkte Flaggen] habe ich den Speedlimiter eingelegt. Aber ich war im falschen Gang. Deshalb hat der Limiter nicht die richtige Geschwindigkeit eingelegt."

"Als ich es gesehen habe, habe ich sofort auf 80 km/h verlangsamt. Es gab keinen Unfall mehr [Unfallstelle also schon geräumt]. Ich glaube nicht, dass es gefährlich war. Aber das sind die Regeln. Wenn man zu schnell ist, muss man vom Ende der Startgruppe starten. So läuft das."

Wegen eines vergleichbaren Vergehens wurden nach dem zweiten Qualifying eine ganze Reihe von Teilnehmern bestraft. Aus der Top-Klasse SP9 war neben dem Manthey-Porsche auch der Walkenhorst-BMW #100 (Walkenhorst/F. von Bohlen/Breuer/Ziegler) betroffen.

Eine zuvor gegen das Schwesterauto #102 #102 (J. Müller/M. von Bohlen/Tuck/Schmidt-Staade) verhängte identische Strafe tauchte auf einer Übersicht der Rennleitung in der Nacht nicht mehr auf.

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.