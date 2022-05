24h Nürburgring 2022 TV-Übertragung auf Nitro: TV-Zeiten im Überblick

Audio-Player laden

Fans des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring können auch die 50. Ausgabe des Langstrecken-Klassikers auf der Nordschleife (26. bis 29. Mai 2022) in voller Länge live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen.

Wie in den vergangenen Jahren wird der Sender Nitro am Samstag und Sonntag das komplette Rennen vom Start bis zum Fallen der Zielflagge live aus der Eifel übertragen. Insgesamt ist Nitro 27 Stunden lang live auf Sendung.

Die Übertragung beginnt am Samstag 140 Minuten vor dem Rennstart, der um 16:00 Uhr erfolgt. Dabei wird auch das BMW Race of Legends gezeigt. Am Sonntag ist ein Nachlauf von 40 Minuten für Interviews und Analysen vorgesehen. Am Freitag zeigt Nitro zudem von 18:00 Uhr an das Top-Qualifying mit der Entscheidung um die Poleposition.

Kommentiert wird das Rennen von Peter Reichert, Dirk Adorf, Lukas Gajewski und Roland Hofmann. Moderatorin ist Laura Papendick.

Die Rennen des Tourenwagen-Weltcups (WTCR) werden von Eurosport übertragen.

Der zur RTL-Gruppe gehörende Sender Nitro hält seit 2016 die Übertragungsrechte für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Der Vertrag läuft noch bis einschließlich 2024.

TV-Zeiten 24h Nürburgring 2022:

Freitag, 27.05.2022:

18:00-20:15 Uhr: Top-Qualifying

Samstag, 28.05.2022:

13:40-24:00 Uhr: Rennen in voller Länge

Sonntag, 29.05.2022:

00:00-16:40 Uhr: Rennen in voller Länge

Mit Bildmaterial von Andreas Beil.