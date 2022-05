24h Nürburgring 2022: Warum Land-Motorsport nicht teilnimmt

Audio-Player laden

Audi ist bei der 50. Ausgabe des 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (26. bis 29. Mai) mit den Teams Phoenix, Car-Collection und Equipe-Vitesse in der GT3-Klasse SP9 stark vertreten, doch eine Mannschaft, die über Jahre die vier Ringe auf der Nordschleife erfolgreich repräsentiert hat, fehlt auf der Teilnehmerliste: Land-Motorsport.

"Es war eine Entscheidung von Audi", erklärt Christian Land, Teammanager des Rennstalls aus dem Westerwald, der 2017 das 24h-Rennen gewonnen und noch beim Saisonauftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) mit Christopher Mies und Jusuf Owega um den Gesamtsieg gekämpft hatte.

"Die Anforderungen an Teams waren in diesem Jahr anders als in der Vergangenheit. So war die Vergabe der Werksautos an den Einsatz weiterer Kundenfahrzeuge geknüpft", erklärt Land. "Ein privat eingesetztes Auto kam in diesem Jahr jedoch nicht zustande."

"Da wir dieses Kriterium nicht erfüllen konnten, haben wir von Audi keine Chance erhalten, ein Werksauto einzusetzen", so Land weiter. Die drei werksunterstützten Audis werden somit von Phoenix (#15 K. van der Linde/D. Vanthoor/Vervisch/Frijns) sowie von Car-Collection (#22 Haase/N. Müller/Niederhauser/Rast und #24 P. Kolb/Drudi/Mies/Niederhauser) eingesetzt.

"Das ist sehr schade, da wir großartige Erinnerungen an unsere 24-Stunden-Rennen mit Audi haben", sagt Land. "Nichtsdestotrotz müssen wir die Entscheidung akzeptieren und nach vorn schauen."

Das Jahr 2022 soll aber nur eine Auszeit und keine Abkehr von Land-Motorsport vom 24h-Rennen markieren. "Ich kann jetzt schon versprechen, dass wir im nächsten Jahr wieder an den Start gehen und um den Sieg kämpfen werden", so Teammanager Land.

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.