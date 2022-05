24h Nürburgring 2022: Wettervorhersage für Qualifyings und Rennen

Audio-Player laden

Wie wird das Wetter beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (26. bis 29. Mai 2022)? Diese Frage stellen sich Teilnehmer und Zuschauer des Langstrecken-Klassikers auf der Nordschleife gleichermaßen. Vor allem, nachdem das Rennen in den vergangenen beiden Jahren wegen Regen und Nebel lange Unterbrochen werden musste.

Wettervorhersage Stand 20. Mai: Auch wenn die Vorhersagen für einen Zeitraum von sechs bis neun Tagen noch einige Unischerheiten enthalten können, sagen die verscheidenen Wettermodelle aktuell übereinstimmend weitgehend trockenens und freundliches Wetter mit allerdings nur mäßig warmen Temperaturen voraus.

Allerdings können sich diese Werte in den kommenden Tagen noch ändern und spiegeln die Vorhersagen des jeweiligen Tages wider.

Der Donnerstag (26. Mai) kann noch mit einigen Wolken starten, aus denen vereinzelt ein paar Tropfen Regen fallen können. Im Laufe des Tages lösen sich diese aber auf, und die Sonne zeigt sich. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 14 und 19 Grad, in der Nacht kühlt es sich auf sechs bis acht Grad Celsius ab. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 35 Prozent.

Am Freitag (27. Mai) zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel, meist ist es freundlich. Allerdings heizt die Sonne die Luft nur auf Werte von maximal 17 Grad auf. In der Nacht zum Samstag wird es mit Tiefstwerten von sieben Grad erneut recht frisch. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt auf 22 Prozent.

Auch am Samstag (28. Mai) scheint oft die Sonne, nur selten wird sie von Wolken bedeckt. Zum Rennstart um 16:00 Uhr werden Temperaturen von 14 bis 17 Grad erwartet. Die Nacht wird mit Tiefswerten zwischen sechs und acht Grad Celsius erneut eine kühle Angelegenheit. Einzelne Wettermodelle rechnen sogar mit noch kälteren Werten. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 27 Prozent weiterhin gering.

Der Sonntag (29. Mai) wird nach jetzigem Stand ein sehr sonniger Tag. Bei den Temperaturen gibt es bei den einzelnen Wettermodellen noch große Unterschiede. Während die Mehrzahl mit maximal 17 Grad weiterhin auf der kühlen Seite bleibt, rechnen andere mit sommerlichen Werten von bis zu 24 Grad Celsius. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt erneut 27 Prozent.

Der Wind weht am gesamten Veranstaltungs-Wochenende mäßig mit Geschwindigkeiten von 25 bis 30 km/h aus westlichen Richtungen.

In den kommenden Tagen wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende laufend aktualisiert.

Mit Bildmaterial von Andreas Beil.