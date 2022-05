24h Nürburgring 2022: Zeiten und Fahrplan DSK-Bus-Shuttle

Audio-Player laden

Mit der Rückkehr der Besucher an die Nürburgring-Nordschleife ist auch der Deutsche Sportfahrer-Kreis (DSK) wieder beim motorsportlichen Höhepunkt in der Eifel vertreten. Er bietet am Nürburgring nicht nur seinen Mitgliedern ein gern genutzte Anlaufstelle, die diesmal im Dorint-Hotel untergebracht ist. Der DSK setzt sich zudem für alle Motorsport-Fans rund um die Strecke ein und sorgt für den Einsatz der beliebten Shuttlebusse.

Ab Donnerstag sind die für alle Rennbesucher kostenlosen Busse auf zwei Routen im Einsatz und verbinden die wichtigsten und schönsten Zuschauerpunkte rund um den Grand-Prix-Kurs und der Nordschleife miteinander. An den vier Veranstaltungstagen sind die Shuttlebusse echte Dauerläufer und fast 70 Stunden für die Fans im Einsatz.

Die Haltestellen werden immer zu halben und vollen Stunde angefahren. Den ersten Einsatz haben sie allerdings schon am Mittwoch: Erstmalig setzt der Deutsche Sportfahrer-Kreis die bei den Fans beliebten Busse in Eigenregie auch beim Adenauer-Racing-Day ein - damit möglichst viele Fans den Auftakt in das PS-Wochenende miterleben und dabei sein können.

Betriebszeiten DSK-Shuttlebusse

Donnerstag, 26. Mai: 08:00-24:00 Uhr

Freitag, 27. Mai: 08:00-01:00 Uhr

Samstag, 28. Mai: 08:00-24:00 Uhr

Sonntag, 29. Mai: 00:00-18:00 Uhr (letzte Fahrt)

DSK-Shuttle-Routen

Busroute1: Dorint-Hotel - Scharfer Kopf - DSK-Truck (Fahrsicherheitszentrum II) - Eifeldorf - Hatzenbach/BMW-Test-Zentrum - Schwalbenschwanz - Pflanzgarten - Brünnchen und zurück

Busroute 2: Dorint-Hotel - Scharfer Kopf - DSK-Truck (Fahrsicherheitszentrum II) - Quiddelbacher Höhe/Hatzenbach - Breidscheid - Adenau Schule (Adenauer Forst) - Adenau Mitte Hauptstraße (Zweirad Schmitz) und zurück

DSK-Treffpunkt im Dorint-Hotel

Treffpunkt für alle DSKler und Rennfans ist 2022 das Konferenzzentrum im Dorint-Hotel am Nürburgring. Hier haben Besucher des DSK von der Terrasse direkten Blick auf die Start-Ziel-Gerade - oder besser noch, von der Dachterrasse, zu der Mitglieder exklusiven Zugang haben. Für das leibliche Wohl ist morgens, mittags und abends zu fairen Preisen bestens gesorgt.

"Der DSK ist seit vielen Jahren Partner der 24h Nürburgring und wir freuen uns, dass wir 2022 wieder dabei sein werden. Unseren motorsportbegeisterten Mitgliedern und den vielen aktiven Rennfahrern, die Mitglied im DSK sind, bieten wir einen Treffpunkt", sagt Reinhard Michel, Schatzmeister des DSK und Organisationsleiter für die Aktivitäten des Vereins an diesem Wochenende.

In der Müllenbachschleife ist der DSK mit dem Truck weiterhin präsent, ebenso im Fahrerlager mit dem kleinen DSK-Bus. Auch hier sind DSKler und Rennfans jederzeit herzlich willkommen - einfach nur um einen Kaffee zu trinken und eine kleine Pause zu machen oder aber um sich über den DSK und seine vielfältigen Aktivitäten zu informieren.

Öffnungszeiten DSK im Dorint-Konferenzzentrum

Mittwoch, 25. Mai: 13:00-20:00 Uhr

Donnerstag, 26. Mai: 08:00-24:00 Uhr

Freitag, 27. Mai: 08:00-24:00 Uhr

Samstag, 28. Mai: 08:00-24:00 Uhr

Sonntag, 29. Mai: 00:00-15:30 Uhr

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.