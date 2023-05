24h Nürburgring 2023: AMG-Bestzeit und diverse GT3-Probleme

Die erste, noch wenig aussagekräftige Bestzeit beim 51. 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring geht an Mercedes-AMG. DTM-Pilot Arjun Maini setzte im HRT-Mercedes #6 (Haupt/Love/Maini) mit 8:14.785 Minuten die erste Bestzeit.

Ergebnis Q1 24h Nürburgring 2023

Der Scherer-Phx-Audi #16 (Schramm/Beretta/Winkelhock/Feller; 2.) und der Walkenhorst-BMW #101 (Krognes/Giermaziak/Krohn/Soucek; 3.) sorgten für Markenvielfalt in den Top 3, allerdings sind die Zeiten noch rund fünf Sekunden von dem entfernt, was man im Top-Qualifying erwarten darf.

Der beste Porsche landete nur auf Rang elf. Der Manthey-EMA-Porsche #911 (Christensen/Estre/Makowiecki/Preining; 11.) "Grello" hatte 3,3 Sekunden Rückstand.

Noch davor sortierte sich auf Rang acht der Konrad-Lamborghini #7 (Jeffries/Buurman/Soufi/Lefterov) ein, der in eine Reihe von Zwischenfällen verwickelt war. Den Anfang machte eine Kollision, in deren Folge der Sorg-Cayman #563 (Lamarid/Lamarid sen./Kroner/Vicenzi) einschlug. Der Lamborghini kam zurück an die Box. Er wurde gegen Ende der Session wieder auf die Strecke geschickt, blieb kurz stehen und fuhr dann weiter.

Im weiteren Verlauf des Trainings kam es zu einigen weiteren Zwischenfällen, in die auch einige Top-Fahrzeuge verwickelt waren. Bereits früh in der Session rollte der WTM-Ferrari #20 (Weiss/Krumbach/Keilwitz/Dontje) im Bereich Flugplatz aus. Der Ferrari 296 GT3 hatte bereits am Mittwoch beim Adenauer Racing Day mit Elektrikproblemen zu kämpfen.

Der andere von Rinaldi Racing betreute Ferrari, der Frikadelli-Ferrari #30 (Bamber/Catsburg/Pittard/Fernandez Laser; 12.), nutzte das Training vor allem für Funktionstests und stand lange an der Box, war aber mit 3,7 Sekunden Rückstand bester 296 GT3.

Einschlag für Car-Collection-Audi

Der Prosport-Aston-Martin #28 (Dumarey/C. Breuer/Ortmann/Green; 30.) war zwischenzeitlich mit einem beschädigten Heckflügel unterwegs und verschwand in der Box.

Technische Probleme meldete der Land-Audi #39 (Haase/Mies/Niederhauser; 5.). "So wollten wir natürlich nicht ins Wochenende starten. Aber ich bin mir sicher, dass unsere Jungs das wieder hinbekommen", sagt Patric Niederhauser. Immerhin reichte es zu einer 8:17er-Runde.

In der Schlussphase schlug Gilles Magnus mit dem Car-Collection-Audi #22 (Engstler/Hofer/Magnus/Marschall; 10.) ausgangs Hatzenbach ein, was dem Audi-Arm des Teams reichlich Arbeit bescherte.

Gar nicht in Schwung kam der Walkenhorst-BMW #100 (Walkenhorst/J. Breuer/Trogen/Bollrath; 42.), der direkt auf der Outlap stehen blieb und erst wenige Minuten vor Schluss wieder auf der Strecke auftauchte.

Beim Dacia Logan gab es im Vorfeld Ärger bei der technischen Abnahme: Es gab Unstimmigkeiten bei der Befestigung von Tank und Sicherheitsgurt. Dennoch nahm der Dacia #118 (Kriese/Lachmayer/Weissermel/Geilen) von Ollis Garage Racing am Training teil.

Obwohl das Training als Qualifying deklariert war, handelte es sich für die Top-Klassen SP9 und SPX nur um ein Freies Training, da diese ihre Startplätze erst im Top-Qualifying ausfahren. Für die kleineren Klassen ging es dagegen bereits um die Startplätze. Zwei weitere Qualifyings stehen noch auf dem Programm. Das Nachttraining beginnt um 20 Uhr.

Mit Bildmaterial von Mercedes-Benz Group AG.