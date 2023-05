24h Nürburgring 2023: Camping und die besten Tipps für Fans

Die 51. Auflage des 24-Stunden-Rennens Nürburgring bietet den Fans nicht nur auf der legendären Nordschleife ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Auch rundherum gibt es viel zu entdecken. Vor allem im Fahrerlager und rund um Start und Ziel locken zahlreiche Partner, Teams und Unternehmen mit einer Mischung aus Angeboten, Autogrammstunden und Unterhaltung.

Um den Überblick über alle Programmpunkte zu behalten, gibt es einen handlichen Fan Guide, der kostenlos im Fahrerlager, an den Streckeneingängen oder zum Beispiel bei Rewe in Adenau erhältlich ist.

Auftakt am Mittwoch beim Adenauer-Racing-Day

Den Auftakt zum Rennwochenende bildet fast schon traditionell der Adenauer-Racing-Day, der in Adenau wieder entlang der Hauptstraße und auf dem zentralen Marktplatz stattfindet. Hier gibt es am Mittwoch (17. Mai) ab 16 Uhr ein großes Come-Together für Fans und Teams. Auf der Bühne stehen die Stars des 24h-Rennens und der Rahmenrennen Rede und Antwort, vor der Bühne kann man viele Fahrer persönlich für Autogramme und Selfies treffen.

Um "Downtown Adenau" optimal zu erreichen, bieten sich die Fan-Shuttle-Busse des DSK rund um die Strecke an, die bereits ab Mittwoch im Einsatz sind und auf zwei gegenläufigen Routen bis Sonntag alle wichtigen Zuschauerpunkte anfahren - von Samstag auf Sonntag sogar rund um die Uhr!

Ab Donnerstag rollen endlich die Räder!

Motorsport von früh bis spät gibt es am Donnerstag (18. Mai) auf dem Nürburgring. Nachdem die vierstündige Leistungsprüfung der RCN ab 8.30 Uhr morgens die Fans an der Nordschleife weckt, folgen im Laufe des Tages Freie Trainings und Qualifyings zu allen Rennen zum kompletten Zeitplan.

Im Anschluss an die RCN drehen die Fahrzeuge der Tourenwagen-Legenden eine Ehrenrunde über die Nordschleife und erinnern damit an die Zeit, als die DTM im Rahmenprogramm des 24h-Rennens auf dem altehrwürdigen Kurs fuhr. Höhepunkt des Tages sind natürlich die 24h-Session um 13:15 Uhr (1. Qualifying) und um 20:00 Uhr (Nacht-Qualifying bis 23:30 Uhr).

Freitagsprogramm voller Fan-Highlights

Die ersten Rennentscheidungen fallen am Freitag (19. Mai), allerdings noch auf der Grand-Prix-Strecke: Um 15:30 Uhr bestreiten die Tourenwagen-Legenden ihr erstes Rennen, um 16:35 Uhr folgt das imposante Starterfeld der Cup- und Tourenwagen-Trophy. Parallel dazu werden die Haupt-Zuschauerpunkte an der Nordschleife von Trial-Ikone Fred Crosset besucht. Er zeigt in kurzen Shows sein Können und ist am Wochenende auch immer wieder auf dem Gelände von Energy-Drink-Partner Monster im Grand-Prix-Fahrerlager zu sehen.

Die für viele Besucher wichtigste sportliche Entscheidung fällt auch an diesem Tag im Feld des 24-Stunden-Rennens: Nach dem dritten Qualifying steht fest, wer am späten Nachmittag ab 17:30 Uhr im Top-Qualifying um die Poleposition und die vorderen Startplätze kämpfen darf. Die Entscheidung fällt gegen 19:15 Uhr.

Die Falken-Drift-Show heizt den Fans am Freitag ein Foto: Gruppe C Photography

Gleich danach geht es für die Besucherinnen und Besucher weiter: Ab 20:00 Uhr finden zwei beliebte Programmpunkte parallel statt. In der Müllenbachschleife bringt die Falken-Drift-Show die Zuschauerränge zum Kochen. Rauchende Reifen, Fahrzeugbeherrschung und jede Menge Spaß sorgen traditionell für beste Unterhaltung, die sich tausende Besucher nicht entgehen lassen. Auch hier sorgen Fan-Shuttles dafür, dass die An- und Abreise ohne vermeidbare Verzögerungen abläuft.

Wer es nicht bis in die Müllenbachschleife schafft, findet an Start und Ziel ein tolles Angebot: Ab 20:00 Uhr öffnen sich die Tore zur Rennstrecke und die Teams versammeln sich zur Autogrammstunde in der Boxengasse. Dort besteht die Möglichkeit, die Fahrerinnen und Fahrer aller Fahrzeugklassen hautnah zu erleben.

Samstag und Sonntag: Ein Höhepunkt jagt den nächsten

Die Rennsport-Highlights setzen sich am Samstag fort und beginnen mit einem echten Klassiker: Der Countdown zu den 24h Nürburgring beginnt am Samstagmorgen mit dem 24h-Classic. Auf die rasante Zeitreise in die 24h-Geschichte folgen das Warm-up der aktuellen 24h-Fahrzeuge sowie der zweite Lauf der Tourenwagen-Legenden - die Zuschauerränge vor allem auf der Grand-Prix-Strecke werden also schon ab Mittag gut gefüllt sein.

Während sich ab 13:30 Uhr die traditionellen Fahrzeug-Korsos von Audi, BMW und Hyundai auf der Nordschleife abwechseln, steigt die Spannung rund um Start und Ziel. Denn ab 14:45 Uhr geht es in die Startaufstellung, während die Gäste vor der Mercedes-Tribüne mit der Trial-Show von Fred Crosset unterhalten werden. Ein Höhepunkt dieses Vorprogramms: die Verleihung der Glickenhaus-Trophy an den Fahrer mit der schnellsten Top-Qualifying-Runde.

Um 15:40 Uhr geht das Starterfeld schließlich auf die lange Einführungsrunde über die Nordschleife. Angeführt von einem Audi R8 e-tron fährt das Feld an den Fans entlang der Nordschleife vorbei. Um 16:00 Uhr schließlich springt die Startampel auf Grün" für die 51. Auflage des 24h-Rennens auf dem Nürburgring.

Nordschleife als Festivalgelände: Eine Einladung zur Entdeckungsreise

Auch wenn auf der Rennstrecke jede Menge los ist, hat jeder Zeit, das Festivalgelände am Nürburgring ausgiebig zu erkunden. Und das lohnt sich, denn in diesem Jahr locken neue Attraktionen. Das gilt für die verschiedenen Fahrerlager, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Der Weg führt viele Besucher zunächst ins Historische Fahrerlager, wo in diesem Jahr die Teams der Tourenwagen-Legenden Quartier beziehen.

Durch den Tunnel unter der Rennstrecke geht es weiter ins Grand-Prix-Fahrerlager, das den 24h-Teams vorbehalten ist. Hier befinden sich auch die großen Areale der namhaften Hersteller. Die Fanbase von Mercedes-AMG lockt wie in den vergangenen Jahren mit Attraktionen wie Sim-Competition, Boxenstopp-Wettbewerb, Carrera-Bahn, Fan-Wall, Catering und Biergarten, Fahrzeugausstellung und vielem mehr.

Rund um die Nordschleife entstehen wieder riesige Campingplätze Foto: Alexander Trienitz

Hyundai hat seine "Never Just Drive Area" eingerichtet, wo es unter anderem Public Viewing auf der großen LED-Wand, einen Rennsimulator und Fotoaktionen gibt. Nicht zu übersehen ist natürlich das Riesenrad neben dem Medical Center. Für den Fahrpreis werden die Besucher mit einem fantastischen Eifel- und Nürburgring-Panorama belohnt und nach dem Ausstieg warten gleich die nächsten Attraktionen.

Rund um das Riesenrad warten die Aktionsfläche von Monster, Bullriding und vieles mehr. Auch die Mercedes-Arena sollte man sich nicht entgehen lassen, denn hier sind die Teams der 24h-Classic sowie der Cup- und Tourenwagen-Trophy zu finden.

Fan-Meile auf dem Ring-Boulevard

Spätestens wenn wieder einmal ein eifeltypischer Regenschauer niedergeht, ist die überdachte Fanmeile auf dem Ring-Boulevard ein Muss. Denn dort lässt sich die Zeit angenehm verbringen. Hier sind die großen Industriepartner des 24h-Rennens mit ihren Ständen und Angeboten vertreten - so zum Beispiel Audi, wo es dreimal täglich (11:00/14:00/17:00 Uhr) eine Give-Away-Aktion und am Samstag ein "Meet the drivers" gibt. Auch andere prominente Aussteller bieten Gewinnspiele, Animationen und Begegnungen mit den Fahrern an.

Das Highlight vor dem Rennen: Der Gang in die Startaufstellung Foto: Gruppe C Photography

Dass hier wirklich die ganze Familie auf ihre Kosten kommt, dafür stehen Aussteller wie Lego, wo nicht nur ein Lamborghini als Großmodell zu bestaunen ist, sondern Rallyecar-Station, Racer-Rampen, Dream-Car-Generator und andere Attraktionen zum Selbermachen animieren. Ein Highlight hat sich Toyota einfallen lassen und schickt die Besucher auf einen Ninja-Parcours. Und natürlich gibt es auch gastronomische Angebote, die zum Verweilen einladen.

Auf geht's zur Nordschleife!

Last but not least ist es natürlich die Nordschleife, die an sich schon eine Reise wert ist und um die herum es an den Veranstaltungstagen immer wieder Überraschungen gibt. Da gibt es Fahrer und Teams, die den Fans eine Stippvisite abstatten - oder Fangruppen, die mit ihrem ganz eigenen Unterhaltungsprogramm für Stimmung sorgen. Eingebettet in die einzigartige Atmosphäre von Grillparty, DJ-Contest und Benzingesprächen.

Wichtige Anlaufstellen rund um die altehrwürdige Rennstrecke sind natürlich die Haupt-Zuschauerpunkte. Hier halten auch die Fan-Shuttles. Eine Station der Shuttles ist auch Adenau, wo der Rewe-Markt nicht nur als wichtiger Nahversorger mit allem wartet, was das Fan-Herz begehrt.

Das Team um Inhaberin Melanie Koch startet auch einen Charity-Marathon, der täglich neue Attraktionen für die Besucher bietet und Geld für den guten Zweck sammelt. Auch Monster schlägt seine Zelte am Brünnchen auf, wo der Energy-Drink-Hersteller eine 300 Quadratmeter große Fanmeile einrichtet.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.