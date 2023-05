24h Nürburgring 2023: Dinamic fährt mit schwarz-gelbem Camouflage-Look!

Dinamic wird bei der 51. Auflage des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring (18. bis 21. Mai) mit einer Sonderlackierung an den Start gehen. Der Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 54 des italienischen Rennstalls wird nicht in den traditionellen Farben Grün und Schwarz an den Start gehen.

Vielmehr wird das Fahrzeug ein wildes Tarnmuster in Schwarz und Gelb tragen. Das wilde, scheinbar zufällige Muster lässt die Konturen des Wagens verschwimmen.

Das von Dinamic präsentierte Design erinnert an die Lackierung, mit der das Team im vergangenen Jahr bei einem Testeinsatz mit der 992-Version des Porsche 911 GT3 R im Rahmen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) unterwegs war.

Auch die Teams Manthey und Falken setzten Ende 2022 bei Einsätzen des damals noch nicht homologierten Fahrzeugs in der Klasse SP-X auf eine "Tarnlackierung", allerdings in den jeweiligen Teamfarben gelb-grün beziehungsweise türkis-blau.

Das von Dinamic eingesetzte Fahrzeug ist einer von sieben Porsche 911 GT3 R, die in der kommenden Woche beim Saisonhöhepunkt auf der Nürburgring-Nordschleife an den Start gehen.

Pilotiert wird das Fahrzeug des italienischen Teams von den Porsche-Werksfahrern Laurens Vanthoor und Ayhancan Güven sowie vom erfahrenen Christian Engelhardt und dem amtierenden Meister des deutschen Porsche-Carrera-Cup, Laurin Heinrich.

Während das Fahrertrio zu den stärksten im Feld der SP9 zählt, setzt die Reifenwahl ein Fragezeichen hinter die Performance von Dinamic. Als einziges Porsche-Team in der GT3-Klasse setzt Dinamic am Nürburgring auf Pirelli-Reifen.

Gerade im Vergleich zu Platzhirsch Michelin, aber auch zu dem regelmäßig auf dem Nürburgring startenden Team von Falken, verfügt der italienische Hersteller über weniger Erfahrung auf der Nürburgring-Nordschleife.

Mit Bildmaterial von Dinamic GT.