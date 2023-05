24h Nürburgring 2023: So gelang der Wiederaufbau des Opel Manta

Er ist wieder da: Gut ein Jahr nach dem Feuerunglück ist der Opel Manta zurück auf der Nürburgring-Nordschleife. Fahrzeugbesitzer Olaf Beckmann hat die Fuchsschwanz-Legende in mühevoller Kleinarbeit wieder aufgebaut. Gemeinsam mit Peter Hass, Volker Strycek und Jürgen Schulten startet er wieder in der "Grünen Hölle".

"Unter normalen Umständen wäre das Ding ein Totalschaden gewesen. Es musste alles neu gemacht werden. Armaturenbrett. Dach. Feuerlöschanlage. Akkuhalterung. Einfach alles. Es war nichts mehr in dem Auto drin, es war nur noch das Chassis da. Keine Kohlefaserteile. Alles verbannt. Sitz verbrannt. Alles danieder", sagt Beckmann im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'.

Obwohl mittlerweile 76 Jahre alt, leitet Beckmann nach wie vor seine Firma Alarm- und Sicherheitstechnik B.W. GmbH mit 80 Mitarbeitern. Sofort nach Feierabend ging es in die Garage. "Zwischen 18 und 18:30 Uhr habe ich angefangen, das ging dann bis 23 Uhr oder Mitternacht, manchmal bis nachts um 2. Und am nächsten Morgen um 6 wieder in der Firma. Das habe ich ein Dreivierteljahr so getrieben", erzählt er.

Mühevolle Kleinstarbeiten nach Feierabend

Hilfe bekam er von einem befreundeten Karosseriebaumeister. In mühevoller Kleinarbeit ging es Tag für Tag ans Werk. Ein anderer Opel Manta musste als Schlachtfahrzeug herhalten. Von diesem wurde unter anderem das Dach abgenommen und auf den Beckmann-Manta geschweißt.

Doch damit nicht genug: "Das Auto ist nackig gewesen. Es war nichts mehr drin - kein Meter Kabel. Das Auto ist trockeneisgestrahlt und lackiert worden. Dann ist es komplett neu aufgebaut worden. Jeder Meter Kabel, alles neu reingekommen."

"Ich habe jeden Meter Kabel selbst verlegt und jeden Kabelbaum selbst erstellt. Man muss schauen, wie viele Kabel brauche ich nach hinten zu den Rückleuchten, wie viele Kabel brauche ich nach vorne zum Motorraum, wie viele Kabel brauche ich hier und da. Die gesamte Elektrik musste neu dargestellt werden."

Auch hier unterscheidet sich der Manta in seinem neuen Leben deutlich von seinem Vorgänger. Die Elektronik wurde auf den neuesten Stand gebracht: "Die ganzen Relais und alles, was wir hatten, sind rausgeflogen. Dafür gibt es ein Energieverteilungspanel, wo die Sicherungen und alles mit drin sind." Eine Elektronikfirma half, Beckmann baute die Komponenten selbst ein.

Nur eine Innovation ging nach hinten los: "Ich habe versucht, den Spiegel mit einer Rückfahrkamera zu ersetzen. Leider hat sich hier beim Training gezeigt, dass das nicht ideal ist, weil es nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe."

Doppelter Schicksalsschlag 2022

"Ich habe die Kamera oben auf dem Dach angebracht, weil sie dort am wenigsten verschmutzt. Aber dadurch haben wir sehr viele Reflexionen von der Heckscheibe und anderen Teilen. Das scheint so nicht zu funktionieren. Da müssen wir schauen, wie wir das gelöst kriegen. Ein Rennauto ist eben nie perfekt."

Der Brand war der zweite Schicksalsschlag für Hans-Olaf Beckmann im Jahr 2022. Im Februar war seine Frau nach 54 glücklichen Ehejahren verstorben. "Das war ein gewaltiger Einschnitt in meinem Leben", erklärt Beckmann. Im Mai folgte dann das Feuer, das den Opel Manta fast völlig zerstörte.

"Ich hätte am liebsten gesagt: 2022 abhaken, Reset machen und 2023 neu beginnen. Aber das hat 2022 leider erst an Silvester eingesehen." Sonntags hieß es nun: vormittags das Grab besuchen und eine Tulpe niederlegen, danach direkt in die Werkstatt.

Der Opel Manta wurde beim Adenauer Racing Day begeistert empfangen Foto: Alexander Trienitz

Alle Mühen zahlten sich bereits am Mittwoch vor dem Rennen aus, wie Olaf Beckmann erzählt: "Beim Adenauer Racing Day war Gänsehaut pur angesagt. Der Zuspruch der Fans war riesig. Und die Mannschaft, die hier dabei ist, gibt mir die Kraft. Wegen ihnen habe ich das gemacht. Wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich den Kram in die Ecke geschmissen."

So darf der Opel Manta nun mit dem 24-Stunden-Rennen 2023 in sein zweites Leben auf der Nürburgring-Nordschleife starten.

Mit Bildmaterial von Lüttgens/smg.